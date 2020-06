Jhoel Herrera y Johnny Vegas recuerdan cómo se dio el 5-5 ante Cristal en 2009 [VIDEO]

Ver un arcoíris en el cielo es atípico, pero aún más es ver un partido donde se hayan marcado 10 goles. Eso sucedió un 28 de junio del 2009 entre Cienciano y Sporting Cristal, en Cusco, por el antiguamente conocido Torneo Descentralizado.

Lo que ocurrió en ese cotejo (empate 5-5) hasta la fecha es inexplicable, ya que ambas escuadras mostraron una gran eficacia en las áreas, pero también falencias defensivas.

"Cristal siempre complicaba. Tuve la suerte de jugar en muchos equipos de altura y cuando tocaba con Cristal siempre era un equipo que proponía y jugaba. Normalmente un equipo rival en altura te llega un 20 %, pero Cristal siempre te llegaba un 60 %, 70 %, a veces hasta hacían los partidos de igual a igual y esa vez no fue la excepción", comienza recordando Johnny Vegas a Líbero.

"Lo que pasó es que Cristal hizo el tercero y ya nosotros nos fuimos con más agresividad arriba y ahí vinieron los goles tanto de nosotros como de ellos, y ahí se pudo concretar el empate y tratar de salvar el partido, que fue bastante intenso", agregó el exarquero.

Sobre su actuación bajo los tres palos, Johnny Vegas contó lo siguiente: "A ningún arquero le gusta que le hagan goles y naturalmente más importante es el resultado que los goles que te hagan. Nosotros recibimos cinco goles, pero pudimos hacer cinco también. Eso es lo que nos dejó más tranquilos".

Por su parte, Jhoel Herrera, 11 años después, recuerda con emoción dicho compromiso y cuenta una infidencia. "Estaba de técnico (Marcelo) Trobbiani si no me equivoco. El ‘profe’ nos metió una put*** en el camerino que no tienes idea. Nos dijo hasta de lo que nos íbamos a morir y la verdad que sirvió bastante porque salimos con otra cara (en el segundo tiempo), con la intención de remontar el marcador y se llegó a dar. Fue un partido de ida y vuelta donde al final, evidentemente estábamos con la tristeza que nos habían empatado, pero después más tranquilos creo que pudimos entender que fueron dos equipos muy fuertes que se enfrentaron y dieron un espectáculo de fútbol", precisó.

¿Cuál fue la sensación del equipo al final del partido? "En el camerino estábamos haciendo bastante memoria, creo que la sensación fue de derrota evidentemente porque empatar en Cusco, para cualquier equipo es de sentimiento de derrota, pero ya viendo la repetición, analizándolo más en frío, creo que quedamos satisfechos la verdad. Fue el partido era para perderlo y después remontarlo nos dejó un sabor de que podíamos hacer mucho más", añade Herrera.

Roberto 'Chorri' Palacios, el mejor del partido

Tanto Johnny Vegas como Jhoel Herrera coinciden en que Roberto 'Chorri' Palacios fue el jugador más determinante de Sporting Cristal.

"Después del partido yo hablé con el 'Chorri' y por su buen estado físico le dije: ‘Has corrido bastante’, y él me respondió: ‘Soy hincha de este equipo, así que tenía que correr y meter. Casi lo ganamos’. Yo le respondo: ‘Justo jugaron bien, jugaron muy bien. Corrieron bastante’, y nos despedimos", contó a Líbero.

"Al ‘Chorri’ ni siquiera era que se le veía que estaba sufriendo, o sea, puede haber dicho que es hincha de Cristal y eso fue un aliciente digamos para correr, pero eso no te sirve en la altura. En la altura te sirve si tú estás bien preparado. Yo creo que por más que el ‘Chorri’ sea hincha de Cristal estaba muy preparado a pesar de la edad", precisó por su parte el exlateral.

¿Quiénes marcaron los goles de aquel encuentro?

Para Cienciano se hicieron presente en el marcador Mauricio Montes (56'), Sergio Junior (58' y 64'), Roberto Duffoó (83') y Ernesto Arakaki (87'). Para Sporting Cristal, por su parte, anotaron Carlos Lobatón (28' y 76'), Roberto Palacios (35' y 91') y Héctor Hurtado (50').