Liga 2: conoce a los diez equipos que jugarán en Segunda División

Confirmado. Este año se jugará la Segunda División con un novedoso formato que será dado a conocer este miércoles por las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en una reunión virtual con los presidentes de los clubes de Liga 2.

El campeonato se jugará en octubre, noviembre y diciembre en la ciudad de Lima siguiendo los lineamientos del protocolo vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la FPF. En la reunión también se conocerá cuál será el apoyo financiero desde la Videna para sacar adelante el torneo de ascenso.

¿Qué clubes participarán?

Los diez equipos que pelearán en la cancha por un cupo a la Liga 1 2021 son:

Alianza Atlético

Juan Aurich

Comerciantes Unidos

Deportivo Coopsol

Santa Rosa

Piratas FC

Unión Comercio

Sport Chavelines

Unión Huaral

Santos

Estos diez clubes, entre ellos varios tradicionales del fútbol peruano, competirán por el ansiado ascenso a Primera División. Fuentes del Comité Organizador indicaron que este año no habrá descensos en la Liga 2. De otro lado, la Liga 1 2020 tendría tres descensos y ya no cuatro debido a que la Copa Perú no se jugará esta temporada.

A propósito del 'fútbol macho', la FPF está evaluando la reestructuración del campeonato y cambiaría de nombre a Liga 3 a partir del próximo año con una serie de modificaciones importantes: una de ellas sería ya no otorgar ascenso directo a Primera División.