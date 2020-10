José Soto pide que Jaime Duarte asuma el puesto de DT en Alianza Lima

Sin pelos en la lengua. José Soto habló con tristeza y amargura sobre la situación que se vive en Alianza Lima con Mario Salas en la dirección técnica: a cinco puntos del descenso y prácticamente eliminado de toda competencia internacional.

"Después de la pandemia, Alianza no pudo repetir un once en dos partidos seguidos. Lo de Alianza ya es caótico, es crisis. No pueden salir 16 jugadores al campo. Eso nunca existió en Alianza", lamentó Soto en una entrevista con PBO Radio.

En ese sentido, el exreferente de Alianza Lima señaló el excesivo crédito que tiene el actual técnico victoriano. "Si esto pasaba con un referente estoy seguro que hace cuatro partidos no estaba en Alianza. Mario Salas no formó el equipo y por eso todos los cambios que hace buscando un once", indicó.

Si bien desde Alianza Lima no se han pronunciado sobre la continuidad de Mario Salas, José Soto fue más allá y consideró que Jaime Duarte debería tener una nueva oportunidad en este momento de crisis.

"Jaime Duarte siempre puso la cara para solucionar los problemas. Se le tiene que dar una oportunidad porque conoce la esencia de Alianza", precisó.

Ahora bien, las críticas de José Soto no fueron exclusivas hacia el entrenador chileno. "Alianza no está para pelear el descenso. Los jugadores tienen que salir a dar la cara, comerse la presión. En el plantel hay muchos que tienen campeonatos, los más grandes tienen que asumir, empujar al equipo", aseguró.

Jefferson Farfán

En caso se abriese el Libro de Pases, el excapitán de Alianza Lima no dudó en apostar por la vuelta de Jefferson Farfán, actualmente sin club. "Que vuelva en estos momentos sería el envión anímico necesario para el club. Sin duda sería importante que se pueda dar por lo que significa. Sería importante su regreso, hay que soñar", puntualizó.