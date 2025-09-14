¿Piensa en la FPF? Edwin Oviedo no descartó volver a la dirigencia del fútbol peruano

Edwin Oviedo es sin dudas uno de los dirigentes más exitosos del fútbol peruano en los últimos años, pero eso quedó en un segundo plano cuando en diciembre del 2018 fue detenido y pasó 500 días en prisión. Hace poco volvió a ser noticia al lanzar su libro "El Caso Oviedo" y ahora sorprendió al revelar si volvería a ser directivo en el balompié nacional.

El expresidente de la FPF mencionó que, tras ser declarado inocente de los cargos que se le imputaron, está poniendo todas sus fuerzas en que se sepa la verdad acerca de su caso y en sus proyectos empresariales, pero no descartó la idea de regresar al fútbol a nivel dirigencial, pero es algo que el tiempo lo decidirá.

"Estoy enfocado ahora mismo en que se sepa la verdad sobre mi caso. Gracias a Dios, judicialmente fui declarado inocente. Algunas personas piensan que sigo preso. Yo no era culpable, al contrario, eso hizo mucho daño a mi familia. Yo siento que fui víctima en todo lo que pasó con mi caso. En mi libro cuento cómo fue que de la gloria deportiva pasé a la cárcel. Estoy enfocado en el tema empresarial, pero no descarto la idea de volver a la dirigencia del fútbol. Solo el tiempo lo dirá. Uno nunca sabe que es lo qué pueda pasar adelante", declaró en entrevista con La República Domingo.

Edwin Oviedo no le cerraría las puertas a un posible regreso a la dirigencia del fútbol peruano. Foto: Difusión

Edwin Oviedo fue presidente de Juan Aurich y la FPF con éxito

Oviedo Picchotito se hizo conocido en el mundo del fútbol cuando en 2006 tomó las riendas de Juan Aurich, siendo presidente del 'Ciclón del Norte' por muchos años y sacó al club chiclayano campeón de la Primera División peruana en la temporada 2011, comenzando así a ser bien catalogado su trabajo como dirigente.

En diciembre del 2014, el también empresario de 54 años se convirtió en el mandamás de la FPF. En esta etapa hizo una revolución la Bicolor contratando a Juan Carlos Oblitas como director de selecciones nacionales y a Ricardo Gareca como DT, siendo muy importante a nivel dirigencial para el máximo logro al mando de la federación, clasificar al Mundial 2018 tras 36 años de ausencia.

Edwin Oviedo fue presidente de la FPF cuando la selección peruana clasificó al Mundial de Rusia 2018. Foto: Andina

Edwin Oviedo se alejó del fútbol a causa de su encarcelamiento

A finales del 2018, Edwin Oviedo fue encarcelado al ser uno de los involucrados en el asesinato de dos dirigentes de la Azucarera Tumán, en el sonado caso denominado "Los Wachiturros de Tumán". Además, se le acusó de ser financista de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", razones por las que estuvo más de un año en prisión. Sin embargo, en 2024 fue absuelto de todas sus acusaciones y puesto en libertad. Por este motivo, fue removido de su cargo como presidente de la FPF y fue reemplazado por Agustín Lozano.