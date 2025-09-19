0

Edison Flores sorprende a hinchas de Universitario con categórica publicación: "Agradecido"

El volante de Universitario, Edison Flores compartió una importante publicación tras superar su lesión en medio del desarrollo del Torneo Clausura.

Edison Flores es para muchos hinchas uno de los futbolistas de Universitario de Deportes más importantes de los últimos tiempos, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ahora busca seguir logrando los objetivos con el cuadro crema para alegría de los hinchas. 

En medio del desarrollo del Torneo Clausura, y tras recuperarse de su lesión que lo dejó fuera del cierre de Eliminatorias 2026, el popular ‘Orejas’ captó la atención de sus seguidores y usuarios en general con un publicación que realizó en su cuenta de Instagram, la cual guarda relación con el equipo crema. 

Edison Flores llamó la atención de los hinchas en rede sociales

De acuerdo a su reciente post, se trata de un video que recopila diferentes momentos que ha vivido con camiseta de la ‘U’ en el último año y que demostró por qué es una pieza fundamental en el equipo de Jorge Fossati. Asimismo, dejó un contundente mensaje: “Más presente , más agradecido. Vamos que se puede”.

Cabe mencionar que el mediocampista crema generó debate entre los aficionados en más de una ocasión por su bajo nivel en los partidos, por lo que se enfoca en recuperar su mejor versión y así lograr los objetivos trazados por la institución, el más próximo el título nacional de la Liga 1 2025.

