Andy Polar, excampeón de Liga 1, da el batacazo y estampa su firma con club campeón

Uno de los jugadores que llegó a ganarse un nombre en el fútbol peruano fue Andy Polar. El futbolista destacó con camiseta de Deportivo Binacional en la temporada 2019, el cual valió para ser campeón de la Liga 1 al superar en la final a Alianza Lima. Luego de ello, el atacante ha pasado desapercibido y ha estado en diversos clubes para sostener su nivel en el balompié nacional.

Andy Polar remece el mercado y firma por club campeón

Semanas atrás, se filtró una información de que Andy Polar viajó a Cusco en pleno mercado de pases. Se indicó que Cienciano había puesto la mirada en el ex Deportivo Binacional, pero finalmente no avanzó en lo absoluto y el jugador definió su futuro para esta temporada 2026.

Finalmente, Andy Polar estampó su firma con Cimac FC de Paucarpata, Arequipa, club campeón de la Segunda División de la región y que ahora jugará la Primera en busca de consagrarse en la Copa Perú para el ascenso a la Liga 2. Ahora, el atacante ya entrena con dicha institución y espera estar a la altura para cumplir con cada uno de los objetivos.

"¡Bienvenido, Andy Polar! Andy Polar, campeón de la Copa Perú 2017 y de la Liga 1 2019, regresa a Paucarpata, su tierra, para formar parte de CIMAC FC en la Copa Perú 2026. Con su experiencia en el fútbol profesional, Polar refuerza el equipo y trabajará junto al club para competir con compromiso y esfuerzo en cada partido", informó el club de Paucarpata, Arequipa.

Andy Polar seguirá en la Copa Perú con camiseta de Cimac FC.

Un dato no menor, es que Cimac FC no solo decidió firmar a Andy Polar, sino a su hermano menor para que forme parte del plantel en este camino hacia el ascenso a la Liga 2. Es claro que el cuadro de Paucarpata desea ampliar su equipo en busca de alcanzar la gloria, por lo que apuesta por la experiencia en este 2026.

¿En qué clubes jugó Andy Polar?