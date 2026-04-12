Jean Ferrari dio fuerte comentario sobre la falta de material en Elecciones 2026: "Ineficiencia"

Las elecciones peruanas vivieron un denso momento luego de que los votantes y medios peruanos informaran que en lugares de votación en el sur de Lima no había llegado material electoral, por lo que no se pudo abrir la mesa de sufragio. Ante ello, el Director General de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, salió al frente para dar un rotundo comentario sobre esta situación.

Jean Ferrari dio fuerte comentario sobre la falta de material electoral en las Elecciones 2026

Ferrari utilizó sus redes sociales para brindar una alternativa a la ONPE para que los más de 60.000 votantes puedan emitir su voto en las Elecciones 2026 tras cancelar el voto en más de 200 mesas de sufragio por falta de material electoral.

Para el Director General de la FPF, la Oficina Nacional de Procesos Electorales debería habilitar el voto virtual para los peruanos que faltan emitir sus responsabilidades electorales.

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Asimismo, Jean Ferrari indicó que siempre hay personas que no saben hacer bien sus labores por lo que debieron suponerlo y tener una alternativa de contingencia ante estos casos.

“Con tanta tecnología, sabiendo la ineficiencia de personas para hacer efectivo su trabajo ¿por qué no dar la posibilidad de hacer virtual la votación?. Hacerla como alternativa sería una buena salida (presencial y virtual). Tienen 4 años previo a las elecciones”, afirmó.

ONPE informó que 15 locales den Lima no fueron abiertos al voto

En Lima Metropolitana, la falta de materiales necesarios afectó a 15 centros de votación, distribuidos en 3 en San Juan de Miraflores, 7 en Lurín y 5 en Pachacámac. Esta carencia resultó en la no instalación de 211 mesas de votación. Según Piero Corvetto, jefe de la ONPE, esta situación impidió que alrededor de 63.300 ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.