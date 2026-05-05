Club anunció finalmente a su nuevo DT para salir campeón del fútbol peruano: "Experiencia..."

El hincha nacional está totalmente centrado en lo que sucede dentro del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, la realidad es que en paralelo se disputa otro torneo sumamente importante como lo es la Liga 2 del Perú, donde todos los clubes luchan por conseguir el anhelado ascenso. Uno de ellos es Alianza Universidad, que la campaña pasada descendió y busca retornar a la división de honor de nuestro balompié.

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Para ello, el club de Huánuco anunció mediante sus redes sociales a un experimentado entrenador que lo acompañará a lo largo de la presente campaña. Nos referimos a Carlos Silvestri, que ha pasado por diversos elencos del medio local y sabe muy bien lo que es dirigir en territorio patrio. Recientemente, el peruano fue confirmado como DT a través de la cuenta oficial de ‘X’ de la institución.

“¡Bienvenido profesor Carlos Silvestri! Director Técnico con experiencia, disciplina táctica, formación de talento y campeón en dos oportunidades en Liga 2. A escribir una nueva historia”, precisó Alianza Universidad, confirmando así al talentoso estratega que incluso salió campeón de la Segunda División del Perú en el 2023, cuando estaba al mando de Comerciantes Unidos de Cutervo.

Alianza Universidad anunció a Carlos Silvestri.

Asimismo, el exfutbolista nacional también cuenta con paso por las divisiones menores de la selección peruana y por ello es un hombre con la experiencia necesaria para cumplir con los objetivos del conjunto azulgrana, que en la Liga 1 del año pasado quedó en la última casilla de la tabla de posiciones y terminó perdiendo la categoría. Esta temporada no la inició de la mejor manera y se ubica en el quinto puesto del Grupo B en la Liga 2, por lo que la directiva decidió cambiar de director técnico.

Trayectoria de Carlos Silvestri

Estos han sido sus equipos como entrenador: