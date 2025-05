Diego Penny lanzó comentario contra futbolistas de Alianza Lima: "Garcés y Noriega son..."

Tras la derrota ante Sao Paulo por la Copa Libertadores 2025, y en Matute, muchos futbolistas de Alianza Lima fueron criticados. Bajo esa premisa, el exfutbolista Diego Penny decidió dejar un comentario sobre el rendimiento de Renzo Garcés y Erick Noriega como dupla de centrales.

En el programa DENGANCHE, el ex Sporting Cristal y selección peruana sorprendió al dejar el siguiente comentario sobre los defensores del cuadro blanquiazul: "Garcés y Noriega son de los jugadores que más han demostrado en esta campaña. A Noriega, por este partido, no se le va a caer una posible venta que tiene a mitad de año. A pesar de que que se equivoca ayer, eso no va a cambiar todo lo que ha hecho. Los equipos del no te juzgan por un partido".

De esta forma, Diego Penny dejó claro que los centrales de Alianza Lima no deben perder el respaldo demostrado por la hinchada solo porque no tuvieron un buen encuentro. Sobre todo el 'Samurai', quien fue cambiado de posición a inicios de temporada por Néstor Gorosito y, pese a las críticas, logró destacar y ganarse a la afición.

Vale precisar que Erick Noriega fue 'sacrificado' ante Sao Paulo y salió de la volante a la que se había acostumbrado en los últimos tiempos debido a que Carlos Zambrano no pudo jugar este compromiso por haber recibido una tarjeta roja en el partido ante Talleres de Córdoba.

¿Cuál es el valor de Erick Noriega y Renzo Garcés?

Actualmente Erick Noriega tiene un valor de 1.40 millones de euros en el mercado de tranferencias, mientras que Renzo Garcés se encuentra cotizado en 1.00 millón de euros. Este es el precio más alto que han alcanzado ambos jugadores a lo largo de sus carreras profesionales.