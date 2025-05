Mr. Peet dio la sorpresa al revelar qué figuras reforzarían a Alianza en el Clausura: "Yo sé..."

Alianza Lima no vive un buen presente esta temporada. Los íntimos vienen de igualar 1-1 ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 en el Estadio Nacional. Mientras que, en la Copa Libertadores, el equipo de Néstor Gorosito perdió 2-0 ante Sao Paulo de Brasil en Matute.

Mr. Peet reveló los dos futbolistas que podrían volver a Alianza Lima en el Torneo Clausura

En medio de este escenario, el periodista deportivo Peter Arévalo dio la sopresa al contar que los blanquiazules podrían fortalecer su plantilla con dos importantes futbolistas en el ataque como Bryan Reyna y Yordy Reyna de cara al Torneo Clausura 2025.

Bryan Reyna y Yordy Reyna podrían reforzar a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025/Composición: Líbero

Durante la reciente edición de su programa de YouTube 'Madrugol', el narrador analizó la actualidad que atraviesa el 'equipo del pueblo' y fue así como indicó que Alianza Lima va a generar mayor competencia en sus extremos. En esa línea, no descartó que el club pueda reforzarse con el 'Picante' y la 'Magia' en la zona ofensiva.

"No se olviden que hay un porcentaje de Bryan Reyna que le pertenece, en el caso de Joao Grimaldo no sabría decírtelo, pero está jugando poco y nada, por eso habría interés en que juegue. Yo no descarto ni a Bryan Reyna ni a Yordy Reyna", manifestó el comunicador.

Por otro lado, Mr. Peet también se refirió al interés de clubes del extranjero por los posibles fichajes de Eryc Castillo y Erick Noriega esta temporada. Al respecto, el narrador dejó en claro que, por ahora, los blanquiazules no piensan en dejar ir a sus principales figuras.

"De que hay ofertas, hace algunas semanas las hubo por Eryc Castillo y Erick Noriega, pero la intención de Alianza es que no se toque al plantel hasta final de temporada. Yo no sé si la persona que contrate a estos jugadores va a poner condiciones, pero lo que sí sé es que, ante el interés, Alianza iba a poner como condición eso, que los jugadores se queden hasta el final de la temporada", sentenció.