Futbolista de Alianza Lima sufrió serio problema y es posible baja: "Mañana se definirá"

En una semana clave para Alianza Lima, porque hay Copa Sudamericana y Liga 1 entre otras competiciones, el club blanquiazul recibió una pésima noticia debido a que uno de sus futbolistas más talentosos sufrió un grave problema y es duda para el próximo partido que podría definir el rumbo de la temporada. De momento no se sabe si podrá jugar o no, por lo que a continuación te brindamos todos los detalles al respecto.

Se trata de un mediocampista que ha sido titular en varias ocasiones a lo largo de la presente campaña y también ha disputado la Copa Libertadores con los íntimos, pero ahora no sabe si podrá o no estar presente en el campo. Nos referimos a Juan Delgado, futbolista de 20 años que se vio afectado por una complicación en el tabique y el cuerpo médico aún no sabe si está apto para retomar con los entrenamientos.

Juan Delgado es duda en Alianza Lima

Así lo informó el periodista Gerson Cuba mediante sus redes sociales, donde indicó lo siguiente: "El 'potrillo' de Alianza Lima, Juan Delgado, sufrió un problema en el tabique la semana pasada en el encuentro por Liga 3. Su recuperación es positiva y mañana se definirá si tendrá el alta para reincorporarse a los trabajos con el equipo blanquiazul". De esta forma, es duda para el próximo partido de los íntimos en la Tercera División del Perú.

Juan Delgado en Alianza Lima este 2025.

Si bien es cierto Néstor Gorosito lo utilizó en varios compromisos de la presente campaña, recientemente ha formado parte de la reserva blanquiazul y en el pasado encuentro de Alianza Lima ante Estudiantil CNI se dio el serio problema en la nariz. Por ello, a poco del encuentro clave con Amazon Callao, es posible baja y preocupa a todo el comando técnico.

Recordemos que los íntimos están obligados a vencer y esperar una derrota de Universitario de Deportes para poder soñar con quedar líder del Grupo 2 de la Liga 3. Recordemos que los cuatro primeros puestos de cada zona acceden a la Fase Final de la competición que otorga boletos a la Liga 2 del fútbol peruano. Asimismo, este torneo lo juegan las reservas de blanquiazules y cremas debido a que sus planteles principales están en la Liga 1.