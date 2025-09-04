Chicho Salas se sincera y lanzó fuerte mensaje sobre Jefferson Farfán en Alianza: "Confundió..."

Guillermo Salas llamó la atención con sus declaraciones que dio en una reciente entrevista donde habló de diversos temas, entre los que se resalta la respuesta a Jefferson Farfán por la polémica de la salida de Wilmer Aguirre de Alianza Lima cuando estaba como entrenador hace un par de años.

Y es que a la ‘Foquita’ no le agradó la forma como sacaron del plantel a varios futbolistas, entre ellos el ‘Zorrito’ por lo que no dudó en manifestar su incomodidad con ‘Chicho’, pues el estratega peruano le había dado su palabra de que se iban a quedar. No obstante, esto no sucedió.

¿Qué dijo Chicho Salas sobre Jefferson Farfán?

“Cuando (Jefferson) Farfán se estaba retirando del fútbol, quería que Wilmer Aguirre continuara en el club y yo como entrenador ya es diferente tener a Jefferson amigo que al que era su técnico. Creo que Farfán confundió la amistad con lo profesional, tenía que tomar las mejores decisiones para el club, no para ‘Chicho’, y eso hice, pues Wilmer no tenía mucha oportunidad, jugaba Hernán Barcos y lastimosamente se lesionaba mucho”, dijo en conversación con el programa 'Hablemos de Max' de L1 MAX.