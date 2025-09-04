- Hoy:
Chicho Salas se sincera y lanzó fuerte mensaje sobre Jefferson Farfán en Alianza: "Confundió..."
El ex DT de Alianza Lima, Guillermo Salas rompió su silencio y le contestó a Jefferson Farfán sobre la polémica salida de Wilmer Aguirre.
Guillermo Salas llamó la atención con sus declaraciones que dio en una reciente entrevista donde habló de diversos temas, entre los que se resalta la respuesta a Jefferson Farfán por la polémica de la salida de Wilmer Aguirre de Alianza Lima cuando estaba como entrenador hace un par de años.
Y es que a la ‘Foquita’ no le agradó la forma como sacaron del plantel a varios futbolistas, entre ellos el ‘Zorrito’ por lo que no dudó en manifestar su incomodidad con ‘Chicho’, pues el estratega peruano le había dado su palabra de que se iban a quedar. No obstante, esto no sucedió.
¿Qué dijo Chicho Salas sobre Jefferson Farfán?
“Cuando (Jefferson) Farfán se estaba retirando del fútbol, quería que Wilmer Aguirre continuara en el club y yo como entrenador ya es diferente tener a Jefferson amigo que al que era su técnico. Creo que Farfán confundió la amistad con lo profesional, tenía que tomar las mejores decisiones para el club, no para ‘Chicho’, y eso hice, pues Wilmer no tenía mucha oportunidad, jugaba Hernán Barcos y lastimosamente se lesionaba mucho”, dijo en conversación con el programa 'Hablemos de Max' de L1 MAX.
