Venezuela anuncia sorpresiva convocatoria de futbolista de Alianza Lima que es figura

Alianza Lima cuenta con futbolistas de diferentes nacionalidades y todos han sabido afianzarse en sus respectivas posiciones. Ahora, se confirmó la convocatoria de uno de ellos.

Jasmin Huaman
Desde Venezuela confirman convocatoria de importante futbolista de Alianza.
Desde Venezuela confirman convocatoria de importante futbolista de Alianza. | Foto: Composición Líbero
La plantilla de Alianza Lima se ha expandido con nuevos talentos que llegaron para seguir aumentando la calidad de competición a nivel internacional y en el torneo local. El cuadro blanquiazul cuenta con destacados nombres que con sus actuaciones han sabido ganarse el llamado de sus respectivas selecciones.

Diego Rebagliati elogia a futbolista que llegó a Alianza Lima en este 2025.

En este caso, y en medio de la fecha FIFA, desde Venezuela se confirmó la convocatoria Fabiana Hernández, destacada futbolista de Alianza Lima que desde que llegó al club demostró la gran calidad que tiene y que ahora tendrá la oportunidad de trasladarlo vistiendo la camiseta de la 'Vinotinto'.

Alianza Lima

Futbolista de Alianza recibe convocatoria de selección venezolana.

Hernández se suma a los refuerzos extranjeros que se sumarán a la concentración de la Sub-20. "¡Convocada! Felicitamos a nuestra futbolista Fabiana Hernández, quien ha sido convocada por la Selección Nacional de Venezuela sub 20", fue el mensaje que compartió Alianza Lima en sus redes sociales en alusión al llamado de su selección.

De esta manera, Fabiana Hernández dejará las instalaciones del club blanquiazul para sumarse a Venezuela en los entrenamientos desde el 6 al 12 de octubre para ponerse a disposición del 'profe' Ángel Hualde.

Fabiana Hernández es una de las futbolistas más destacadas de Alianza Lima, llegando a convertirse en la goleadora del club Íntimo. En los cinco años que lleva en el club se ganó el cariño y admiración de la hinchada.

