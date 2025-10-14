Alianza Lima se descuidó de local y le empataron 1-1 con gol al último minuto de juego

¡Sorpresa! Los hinchas de Alianza Lima se encuentran sufriendo porque el Torneo Clausura de la Liga 1 prácticamente quedó fuera de su alcance y en la Copa Sudamericana no están más. Ahora, la escuadra blanquiazul dio otro dolor de cabeza debido a que se encontraba ganando 1-0 en condición de local y permitió que le empaten el compromiso en los últimos segundos, dejando así escapar dos puntos.

Eso sí, no se trata del plantel que es dirigido por Néstor Gorosito actualmente, sino del que viene compitiendo en la Adidas Cup 2025. Este campeonato internacional se está llevando a cabo en nuestro país y cuenta con la presencia de equipos como Universitario, Sporting Cristal y la Selección Regional FPP (Perú), aunque también hay rivales extranjeros como Cruz Azul, Rosario Central o la Universidad de Chile.

En ese sentido, por la segunda fecha del Grupo A, Alianza Lima se dejó empatar en los descuentos por Millonarios de Colombia y el encuentro quedó 1-1, por lo que los blanquiazules perdieron la oportunidad de hacerse con la cima del torneo Sub-16. En la jornada inicial, los blanquiazules dieron el golpe derrotando 3-2 a la Bicolor que contó con la presencia Lucas Stickler, suizo-peruano que juega en el Athletum FC de la MLS.

Alianza Lima igualó 1-1 con Millonarios.

Ahora, en la última fecha los íntimos enfrentarán a Cruz Azul y con un empate clasificarán a la siguiente ronda de la competición, a las semifinales de la Copa Oro. Recordemos que los dos primeros puestos de cada grupo acceden a esta instancia, mientras que el tercero y cuarto lugar van a la Copa Plata, de menor prestigio.

Así marcha la tabla de posiciones de la Adidas Cup.

¿Dónde ver la Adidas Cup con Alianza Lima?

La transmisión de absolutamente todos los partidos de la Adidas Cup viene realizándose mediante la señal de Movistar Deportes para todo el continente sudamericano. Asimismo, podrás ver los encuentros de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, y más, a través del canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.