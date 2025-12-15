Ganó el Mundial de Clubes con el Real Madrid y ahora se confirmó que jugará en Matute

Alianza Lima está en plena planificación de la temporada 2026 con la llegada de su nuevo comando técnico y desde muy temprano recibieron la noticia de un nuevo fichaje. Se trata de un futbolista que supo destacar en Europa, a tal punto de ser campeón del Mundial de Clubes con el Real Madrid. Estuvo acompañado de figuras como Keylor Navas, Sergio Ramos, Vini Jr, entre otros.

Este futbolista estará presente en el mes de enero para jugar en Matute, Alianza Lima ya prepara lo que es la Noche Blanquiazul y él será una de las grandes figuras del equipo rival. Se trata del defensa Sergio Reguilón, quién viene a ser confirmado como nuevo refuerzo del Inter Miami tras su salida del Tottenham de Inglaterra. El español se sumará al equipo de Messi en reemplazo del futuro retirado, Jordi Alba.

Sergio Reguilón es nuevo fichaje del Intermiami y enfrentará a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul

En el club blanquiazul deben estar más que contentos, pues Reguilón se suma a las figuras ya confirmadas como Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Lionel Messi. En Alianza Lima están a la espera de otro jugador estrella, pues se habla de la presencia de Neymar Jr. Ahora los hinchas cuentan los días para asegurar sus entradas.

Fecha de la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima

El partido está programado para el sábado 24 de enero del 2026. Si bien el mismo club no ha hecho el anuncio oficial, Latina reveló el misterio y oficializó que será el canal de TV encargado de la transmisión del enfrentamiento entre Inter Miami y Alianza Lima. Se espera un lleno total y la atención del todo país, por la llegada del argentino Lionel Messi.

La pretemporada de Alianza Lima con Pablo Guede

El club blanquiazul oficializó al argentino Pablo Guede como su nuevo DT en reemplazo de 'Pipo' Gorosito y en unos días llegará al Perú apra hacer su presentación oficial, además será parte de la planificación del plantel y verá la continuidad de algunos jugadores. Alianza Lima tiene programado un viaje a Uruguay para seguir con la pretemporada y después volverán a Lima para pensar en el duelo ante Inter Miami.