Dejó Alianza Lima tras una temporada y ahora fue presentado en club histórico: "De vuelta a casa"

El mercado de fichajes en el fútbol peruano se sigue moviendo con grandes contrataciones de los clubes que buscan ser protagonistas en el 2026. Una de las grandes sorpresas del mercado fue protagonizada por un ex Alianza Lima, que dejó al club tras una temporada y ahora fue anunciado por todo lo alto como la flamante incorporación de un club histórico nacional.

Dejó Alianza Lima tras una temporada y ahora fue presentado en club histórico

Alianza Lima ha contado a lo largo de su historia con diversos personajes del fútbol peruano, algunos con pasos destacados y otros más discretos. En esta ocasión, el foco está puesto en Mario Viera, técnico uruguayo que tuvo un pasado en el club blanquiazul durante la temporada 2006.

El experimentado entrenador busca nuevos desafíos en su carrera y recientemente fue anunciado como nuevo director técnico de Carlos A. Mannucci, uno de los clubes tradicionales del país, que afrontará la próxima temporada con el objetivo de lograr el ascenso a la Liga 1.

Mario Viera, ex Alianza Lima, fue anunciado como nuevo DT de Carlos A. Mannucci para la Liga 2.

“Este 2026, nuestro plantel profesional tendrá a Mario Viera como DT y a Ramón Vásquez como PF”, fue el mensaje que publicó el club trujillano en sus redes sociales, acompañado de una imagen con la frase “De vuelta a casa”, oficializando la llegada del estratega uruguayo.

Mario Viera y su gran paso por Alianza Lima

Mario Viera es uno de los entrenadores con mayor recorrido en el fútbol peruano. Su primera experiencia en el país se dio precisamente en Alianza Lima, cuando integró el comando técnico de Gerardo Pelusso como asistente durante la temporada 2006. En aquel año, el conjunto íntimo tuvo una destacada campaña que culminó con la obtención del título nacional.

El uruguayo se mantuvo en el club para la temporada 2007; sin embargo, al no repetir el rendimiento del año anterior, la directiva decidió prescindir de todo el cuerpo técnico encabezado por Pelusso a mitad de temporada.