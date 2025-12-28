Ni Navidad lo detuvo: el gesto de profesionalismo de Alan Cantero que ilusiona en Alianza Lima

Alan Cantero es uno de los jugadores que llegó a Alianza Lima esta temporada bajo la dirección de Nestor Gorosito. Sinceramente no muchos lo conocían, pero en el campo de juego demostró ser un crack y se ganó el cariño de la hinchada blanquiazul. Sin las lesiones que sufrió durante el año, tranquilamente habría sido titular indiscutible. Ahora está por definir su futuro.

"Hay acuerdo total para que Alianza Lima le compre a Godoy Cruz el 80% de la ficha del delantero Alan Cantero, me cuentan desde Perú que sería a cambio de 600 mil dólares apróximadamente, su contrato con los Blanquiazules se extenderá 3 años más con mejora salarial", comentó el periodista argentino Nahuel Ferreira. Mientras esto pasaba, Alan Cantero seguía entrenando hasta en Navidad.

Con las salidas de Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique de Alianza Lima, el aún jugador de Godoy Cruz terminó ganándose su renovación a fines de año. Nunca mostró bajo nivel en el campo de juego, a comparación de los otros jugadores mencionados, lo de él fue netamente con las lesiones. Ahora cruzará los dedos para no perderse partidos en 2026.

Los números de Alan Cantero

El argentino cerró la temporada 2025 con 5 goles y 4 asistencias. Su mejor partido fue ante la Universidad Católica de Ecuador, dónde anotó un doblete por la Copa Sudamericana. Con Pablo Guede apunta a ser titular, porque el DT fue uno de los que pidió su permanencia.

¿Cuándo volverá Alan Cantero?

El jugador tendrá que llegar al Perú la primera semana de enero para pasar los exámenes médicos y unirse a la pretemporada. Alianza Lima buscará estar en su mejor momento para disputar la Noche Blanquiazul ante el Inter Miami de Lionel Messi. Además, viajarán a Uruguay para disputar un torneo amistoso ante equipos de Sudamérica.