Se fue de Alianza Lima y ahora firmará por club campeón de Libertadores: "Hasta 2028"
Este jugador dejó Alianza Lima y ahora un gigante del continente está próximo hacerle un importante contrato por las próximas tres temporadas.
En los últimos años, Alianza Lima ha vendido a diferentes elementos a clubes del extranjero, lo que ha generado importantes ingresos a las arcas del equipo. Uno de los jugadores transferidos por el cuadro íntimo y que brilla en el exterior es Kevin Serna, quien solo estuvo siete meses en Matute y hoy brilla con camiseta del Fluminense.
A propósito del extremo colombiano, recientemente se conoció que Boca Juniors lo quería en sus filas e incluso lanzó una oferta de 5 millones por su traspaso, pero el cuadro carioca no solo decidió declararlo intransferible, sino que además lo quiere blindar con un nuevo contrato.
De acuerdo al periodista brasileño Gabriel Amaral, el Fluminense quiere ampliarle el vínculo a Kevin Serna hasta la temporada 2028, esto para 'espantar' otros pretendientes, como recientemente el 'Xeneize', que hizo todos los esfuerzos para tenerlo en sus filas con miras a la presente campaña.
"Fluminense encamina renovación con Kevin Serna hasta el final de 2028. El acuerdo está prácticamente cerrado, faltando solo pocos detalles para ser concretado", escribió el hombre de prensa a través de X (antes Twitter).
Recordemos que el actual contrato de Serna vencerá en 2027, por lo que si se cristaliza la ampliación, será por un año, además, si bien no se informa, esta nueva firma implica una mejora de sueldo.
Kevin Serna: valor en el mercado
Kevin Serna tiene un valor de 5 millones de euros, esto de acuerdo a la última actualización de Transfermarkt. Este es el pico de valor en el atacante colombiano.
Kevin Serna: trayectoria
- Sportivo Luqueño (Paraguay)
- Los Chankas (Perú)
- ADT (Perú)
- Alianza Lima (Perú)
- Fluminense (Brasil)
