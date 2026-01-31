Prensa extranjera destacó a futbolista de Alianza Lima tras victoria ante Huancayo: "Jerarquía"

Alianza Lima empezó de la mejor manera la temporada luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los 'íntimos' se ilusionan en el inicio del campeonato e inician con pie derecho su camino al título gracias a los goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero. Tras el partido, un importante medio internacional sorprendió al elogiar a una figura blanquiazul.

Prensa extranjera destacó a futbolista de Alianza Lima tras victoria ante Sport Huancayo

Los ojos de los hinchas estuvieron puestos en el partido de Alianza Lima, que marcó el inicio del torneo. El cuadro de La Victoria mostró un gran pundonor en el campo y terminó quedándose con los tres puntos gracias a la potente ofensiva que ha conformado para esta temporada. Precisamente, el medio 'ESPN Argentina' no tardó en reaccionar y se rindió en elogios ante Paolo Guerrero.

El ‘Depredador’ anotó el primer gol de los blanquiazules en el campeonato y fue el encargado de abrir el camino hacia la victoria. Tras ello, el citado medio no dudó en resaltarlo y señaló que, pese al paso de los años, sigue exhibiendo todo su talento y su característico olfato goleador.

Paolo Guerrero recibió elogios de ESPN tras su gol ante Sport Huancayo.

"A los 42 años, (Paolo) Guerrero continúa demostrando su jerarquía y que es un goleador inoxidable", mencionaron en una publicación en su sitio web, destacando toda la experiencia del goleador de Alianza Lima.

Guerrero afronta su última temporada como jugador ‘íntimo’ y como futbolista profesional, ya que a final de año anunciará su retiro. Por ello, buscará cerrar su carrera de la mejor manera, destacando en el campo y luchando por conquistar el título de la Liga 1.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a los entrenamientos para preparar su próximo partido ante 2 de Mayo por la primera fase de la Copa Libertadores 2026. Este duelo se disputará este miércoles 4 de febrero y representará el primer desafío internacional de los blanquiazules.