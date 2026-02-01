Copa Libertadores sorprende y deja fuerte mensaje sobre Alianza Lima: "Un equipo con..."

Dentro de unos días Alianza Lima chocará con 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, por lo que todos los hinchas andan ansiosos con presenciar este compromiso. En ese sentido, el torneo de la Conmebol sorprendió mandándole un fuerte mensaje al cuadro blanquiazul a través de sus redes sociales.

A propósito del duelo internacional que tendrá esta semana el cuadro de Matute, la competición continental dejó un mensaje mediante sus redes sociales destacando la trayectoria de la institución en el certamen internacional. Esto debido a que es uno de los elencos peruanos con más historia en Sudamérica.

"Un equipo con historia en la Conmebol Copa Libertadores: 31 participaciones para Alianza Lima", precisó. Asimismo, dejó una imagen con todas las ediciones en las que estuvo presente el conjunto blanquiazul. Resaltando las dos veces que llegó hasta las semifinales, pero no consiguió salir campeón de América.

Copa Libertadores resaltó a Alianza Lima.

Recordemos que Alianza Lima atravesó una mala década en competiciones internacionales, pero la temporada pasada limpó eso llegando hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, perdiendo por la mínima ante la Universidad de Chile. Esta campaña buscarán mejorar lo realizado el último año.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha, hora y canal

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo este miércoles 4 de febrero por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, y el compromiso de vuelta se llevará a cabo el 11 del presente mes, es decir, exactamente una semana después. Asimismo, el horario de ambos partidos será a las 19.30 horas de Perú y contarán con transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para todo el continente.