¿Nueva camiseta? Alianza Lima lanzó a la venta su indumentaria y emociona a sus hinchas

Hace poco salió a la venta la nueva camiseta alterna de Alianza Lima para la temporada 2026, misma que gustó muchos a los hinchas. Ahora, el club blanquiazul sorprendió a toda su afición debido a que hizo oficial la salida de su más reciente indumentaria y ya pueden adquirirla todos los simpatizantes de Matute. Te contamos todos los detalles a continuación.

"Nueva línea de indumentaria blanquiazul. Identidad, estilo y tradición en cada prenda", publicó el elenco de La Victoria en su cuenta oficial de 'X', resaltando así que todas sus prendas se encuentran disponibles en la tienda virtual del club. Asimismo, también puedes adquirirlas mediante la página oficial de Nike o en sus tiendas físicas a lo largo de todo el territorio peruano.

Esto no se trata de una nueva camiseta por parte de Alianza Lima para utilizar en sus partidos, sino de distintos vestuarios para entrenamiento o simplemente casuales que quieran adquirir los hinchas. Mucha de esta indumentaria es utilizada por los mismos futbolistas al momento de calentar o incluso cuando viajan para jugar duelos de Liga 1 o Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima y su nueva indumentaria.

Asimismo, es importante resaltar que todos los artículos tienen versión de hombre y mujer, salvo las gorras del club. Asimismo, si entras en la tienda oficial del club de forma online, podrás ver que cada uno de los productos tiene su precio regular y otro con descuentos para los socios de la institución. Por ello, es importante hacerte 'Íntimo' si quieres contar con las promociones.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo este miércoles 4 de febrero por la Fase 1 de la Copa Libertadores, en el Estadio Río Parapiti de Paraguay. El duelo iniciará a las 19.30 horas de Perú y contará con transmisión de ESPN para toda Sudamérica, aunque también podrás ver el encuentro totalmente online mediante la señal de Disney Plus.