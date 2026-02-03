0

Presidente de 2 de Mayo dio tajante calificativo a Alianza Lima previo al partido: "Mucho..."

Horas antes del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, el presidente del equipo paraguayo fue claro y directo al hablar sobre los blanquiazules.

Jasmin Huaman
Alianza Lima jugará como visitante ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores.
Alianza Lima jugará como visitante ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores. | Foto: Composición Líbero
Alianza Lima se alista para su primera prueba internacional donde se estará enfrentando a 2 de Mayo. El partido de ida se jugará en Paraguay y luego volverán a cerrar la llave en Perú. El elenco Íntimo asumirá este reto tras conseguir sus primeros tres puntos en la Liga 1. Si quieren seguir soñando con la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, es importante llevarse un buen resultado en su visita.

Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo no dudó en calentar el partido ante Alianza Lima. El equipo ganador se enfrentará a Sporting Cristal. Horas antes del esperado cotejo, el máximo referente del club de Paraguay sostuvo que se ha trabajado de manera dedicada en la conformación del plantel para poder destacarse a nivel internacional.

Presidente de 2 de Mayo dejó tajante opinión sobre Alianza Lima

Para la presente temporada, 2 de Mayo se ha reforzado con siete destacados jugadores que enriquecen su plantilla como una de las mejores. En tanto, el presidente de 2 de Mayo señaló que aunque Alianza Lima tiene bastante jerarquía, el equipo saldrá con todo para conseguir un buen resultado.

"Respetamos mucho a Alianza, pero vamos a tratar de imponer lo nuestro", explicó en sus declaraciones para TV Perú Deportes. Asimismo, hizo énfasis en que ambos se encuentran en el mismo nivel y no hay una ventaja deportiva por ninguna de las partes. "En el fútbol no siempre querer es poder, pero pelear, eso lo vamos a hacer", sostuvo.

Alianza Lima

Alianza Lima visitará a 2 de Mayo en busca de pasar de llave.

¿Cuándo se juega la ida entre Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El segundo parte de la llave entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se jugará el 11 de febrero desde las 19:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. Aquí se definirá al equipo que supere la llave a la siguiente etapa.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

