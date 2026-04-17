Pedro Díaz, figura de Cusco FC, dio rotundo calificativo al partido ante Alianza: "Es un..."

Alianza Lima enfrentará a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y en la previa a este gran encuentro, Pedro Díaz, arquero y figura del club cusqueño, no se guardó nada y dio un rotundo calificativo al partido que sostendrá ante los blanquiazules.

Pedro Díaz dio rotundo calificativo al partido entre Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Apertura de la Liga 1

En conversación con L1MAX, Díaz, arquero de Cusco FC, fue consultado sobre las dificultades que tiene el club cusqueño al disputar la Liga 1 y la Libertadores al mismo tiempo. Asimismo, se dio el espacio para un fuerte calificativo al partido ante Alianza.

La figura del cuadro imperial detalló que al instante que acaba un encuentro del torneo CONMEBOL, todos los jugadores del plantel cambian su mentalidad, enfocándose en el campeonato peruano. Asimismo, dejó en claro que previo al inicio del certamen internacional ya venían preparándose física y mentalmente.

Video: L1MAX

Por otro lado, Pedro Díaz reveló que el partido que disputará con Cusco FC ante Alianza Lima por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 será de suma importancia para seguir peleando el primer campeonato de la temporada 2026.

“Ni bien pisamos tierras peruanas de nuevo, cambiamos el 'chip' a la Liga 1. Sabemos que es un partido importante ahora contra Alianza. Lo ideal es sumar de a tres y no conformarnos con un empate para no alejarnos de esos primeros lugares. Desde que terminó el campeonato el año pasado, sabíamos que llegarían estos momentos, de jugar semana tras semana, todo seguido, y eso es lo bonito, que tienes una revancha ahí mismo", afirmó.

Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima jugará ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 el sábado 18 de abril a las 8.00 p. m. desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.