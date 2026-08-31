Patrick Zubczuk, figura de Garcilaso, fue rotundo tras vencer a Alianza Lima: "Siempre va a ser especial"

Deportivo Garcilaso sacó tres puntos de oro en su visita a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Los cusqueños dieron el golpe en Matute con gol de Beto Da Silva de penal y una gran actuación de Patrick Zubczuk, una de las figuras del equipo y el principal responsable de que los íntimos no anoten en su propio estadio. Justamente, el portero del ‘Rico Garci’ habló tras el final del encuentro y compartió sus impresiones tras derrotar a un rival directo en la lucha por el título.

Patrick Zubczuk destacó el triunfo de Garcilaso sobre Alianza Lima

En declaraciones a la prensa luego del compromiso, el guardameta de 31 años valoró la victoria en condición de visita y señaló que derrotar a Alianza Lima, y más aún en su casa, siempre tendrá un valor agregado, teniendo en cuenta su pasado en Universitario de Deportes.

“Todos tenemos una motivación especial cuando jugamos contra Alianza, es uno de los grandes del país y todos nos queremos hacer ver, todos queremos seguir luchando principalmente por los objetivos de nuestro equipo. Siento que siempre va a ser especial jugar contra Alianza, como contra los grandes. Este equipo está muy fuerte, hemos encontrado el equilibrio que necesitábamos, hemos hecho buenos partidos contra equipos que son muy complicados, así que, hay que valorar todo”, señaló.

Deportivo Garcilaso venció por 1-0 a Alianza Lima en Matute.

¿Cuál es el valor de Patrick Zubczuk?

Actualmente, Patrick Zubczuk, quien lleva 27 partidos atajados con Deportivo Garcilaso (entre Torneo Apertura, Clausura y Copa de la Liiga), tiene un valor estimado de 400 mil euros, según la información que figura en el portal Transfermarkt.

Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau por la Liga 1 2026

Vale resaltar que los dirigidos por Lisandro Greppo volverán a jugar el próximo domingo 6 de setiembre a las 3:30 p.m. (hora peruana), cuando reciban en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a su similar de Atlético Grau, por la octava fecha del Torneo Clausura.