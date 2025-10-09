Cienciano remece el mercado y confirma incorporación de campeón de Sudamericana: "Anunciamos..."

0
¡Locura en Cusco! Cienciano da la gran sorpresa a nivel nacional al incorporar a campeón de Copa Sudamericana en el primer equipo.

Diego Medina
Cienciano anuncia incorporación de campeón de Copa Sudamericana.
Cienciano anuncia incorporación de campeón de Copa Sudamericana. | Foto: X Cienciano
Cienciano no se queda con los brazos cruzados en este 2025 y anuncia por todo lo alto buenas nuevas para la institución del 'Papá'. Y es que ahora se conoció que un campeón de Copa Sudamericana se incorporará al club para aportar toda su experiencia y hacer crecer la organización deportivo de cara a las siguientes temporadas.

Carlos Lugo vuelve a Cienciano

El exfutbolista de Cienciano, Carlos Lugo, llega a la Ciudad Imperial para asumir el cargo de gerente deportivo. Esta noticia emocionó a miles de aficionados, ya que recuerdan al paraguayo por su gol que valió para el título de la Copa Sudamericana 2003 ante River Plate de Argentina.

"Carlos Lugo asume la gerencia deportiva de Cienciano. Tras un proceso de evaluación realizado en las últimas semanas, la Junta Directiva del Club Cienciano designó a Carlos Lugo como nuevo gerente deportivo del 'Papá', con miras a la temporada 2026", se lee en el comunicado de Cienciano.

Mediante las redes sociales del conjunto cusqueño, se informó que Carlos Lugo tendrá un importante rol con miras a la temporada 2026. La idea de la directiva es tener a un referente de la institución, que tenga la visión de lo que significa Cienciano por ser el único campeón internacional del país.

Cienciano, Carlos Lugo

Carlos Lugo será el nuevo gerente deportivo de Cienciano.

"Lugo, campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con el cuadro cusqueño, y hasta ahora embajador del club, asumirá este importante cargo con el objetivo de encaminar al primer equipo hacia la senda de los triunfos y alcanzar la clasificación a un torneo internacional al cierre de la próxima temporada. Su principal reto será liderar el proyecto deportivo 2026, orientado a que Cienciano recupere el protagonismo en el fútbol peruano y aspire a objetivos de mayor envergadura", agrega el comunicado.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

