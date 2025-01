Jack Durán arremetió contra Uribe por cambiarlo luego de 17 minutos de ingresar al campo

Alianza Universidad no pudo salvar la categoría, debido a que cayó por 1-2 ante Ayacucho FC en el cierre de la Fase 2 de la Liga 1 , pero antes de que se finiquite este duro momento, Jack Durán y su técnico Julio César Uribe protagonizaron un incidente que ha dado que hablar durante varios días.

Cabe resaltar que, este incidente no pasó a mayores, y ahora, Alianza Universidad tendrá que disputar la Liga 2 en la temporada 2022, por lo que tendrá que hacer una gran campaña para que vuelva a la máxima categoría del fútbol peruano.

En este año, el futbolista de 29 años ha logrado disputar un total de 19 encuentros, sumando 1.170 minutos dentro del campo de juego. Lamentablemente, no tuvo la fortuna de anotar ningún gol en esta temporada.

El DT de Alianza Universidad, Julio César Uribe, explicó la razón por la que decidió realizar el cambio de Duran y las consecuencias que sufriría el club huanuqueño si no lo hacía.

"Él tuvo una reacción y el árbitro le perdonó una expulsión, uno como entrenador tiene que reaccionar al cuidar que no lo vayan a expulsar, pero desafortunadamente le tocó salir, no hubo ninguna mala intención. Sólo debo cuidar que por alguna mala actuación emocional me vaya a quedar con un hombre menos", declaró.