Bicampeón con Alianza Lima fue sincero y reveló que jugaría por Universitario: "Soy hincha..."

El mercado de fichajes del fútbol peruano viene dejando sorprendidos a los fanáticos, pues todos los clubes nacionales no dejan de anunciar la llegada de flamantes refuerzos no solo para competir en la Liga 1, sino también para clasificar a un torneo internacional. En esa línea, Alianza Atlético de Sullana potenció su equipo con la llegada de un ex Alianza Lima.

PUEDES VER: Jean Deza daría golpe en el mercado de fichajes al firmar con CLUB CAMPEÓN

Nos referimos al defensa Yordi Vílchez. Los 'Churres' oficializaron al futbolista de 29 años, procedente de ADT de Tarma como una de las primeras incorporaciones para toda la temporada 2025.

Bajo esa premisa, hace poco durante una entrevista con el programa Futboleros 2.0, el jugador con pasado en Cusco FC y bicampeón con Alianza Lima en el 2021 y 2022, dejó sin reacción a los aficionados del elenco blanquiazul, cuando se le consultó si jugaría por Universitario."¿Usted aceptaría esa propuesta por parte de la 'U' más adelante?".

Por su parte, Yordi Vílchez no descartó esta opción, asegurando que, de recibir alguna propuesta aceptaría sin ningún problema ya que se debe a su profesionalismo en el fútbol. De igual manera, aprovechó para resaltar su hinchaje por Atlético Grau de Piura.

"Creo que sí. Al final no es un tema de que seas hincha de uno u otro equipo. Porque yo siempre he dicho soy hincha de Grau y he jugado por otros equipos. El profesionalismo es el que al final te va a hacer marcar la diferencia. Si tu eres profesional en todos los clubes que vas sin importar el hinchaje que tengas, siempre uno va a quedar como un profesional y un caballero", sostuvo el defensa de Alianza Atlético.

Finalmente, el zaguero nacional también se refirió a la posibilidad de regresar más adelante a la institución victoriana. Y afirmó que no tendría problemas en volver a Matute. Eso sí, añadió que ya dio su máximo esfuerzo e hizo énfasis en que, su salida se dio para tener más minutos.

Yordi Vílchez jugó en Alianza Lima por 4 temporadas/Foto: Luis Jiménez - LIBERO