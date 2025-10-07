Histórico club de Liga 1 se suma a la tradición y saca su camiseta morada por octubre

En octubre, Alianza Lima cada año saca una camiseta distinta en homenaje al Señor de los Milagros y es una característica particular de los blanquiazules, aunque Sport Boys también viene haciendo algo similar desde hace años en tributo al Señor del Mar. Ahora, esta temporada Universitario de Deportes se sumó a la tradición de los blanquiazules y generó muchos comentarios, pero ahora otro club histórico de la Liga 1 también sacó su indumentaria por el mes morado.

Y es que esta institución deportiva decidió cambiar el celeste por el violeta, pero no exactamente por el mismo motivo que los íntimos y cremas, ni tampoco que los rosados. Resulta que, mediante sus redes sociales oficiales, ADT de Tarma lanzó su nuevo artículo como homenaje al Señor de Muruhuay, causando emoción entre sus seguidores más devotos.

En alianza con la marca New Athletic, la cual es su auspiciador oficial, el 'Vendaval' anunció su camiseta conmemorativa al Señor de Muruhuay, quien es un Cristo crucificado y representa a una de las imágenes más veneradas en el centro del Perú. Por ello, durante todo el mes de octubre, los tarmenses jugarán sus partidos del Torneo Clausura con la indumentaria morada.

La nueva camiseta de ADT.

¿Cuál es el precio de la camiseta morada de ADT?

Las camisetas de ADT en color morado ya se encuentran a la venta en todas las tiendas de New Athletic y tienen un precio de 55 soles durante todo el mes de octubre. Así que, si eres tarmeño o tarmeña e hincha del 'Vendaval' no dudes en acudir a adquirir tu nueva remera para alentar en el Estadio Union Tarma.

¿Qué partidos juega ADT en octubre?

