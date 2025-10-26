0
EN DIRECTO
Clásico Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga
EN VIVO
Cristal vs Chankas EN VIVO por el Clausura

¿Deja Atlético Grau? Futuro de Raúl Ruidíaz estaría en grande del fútbol peruano: "Ofertas"

El poco protagonismo que ha tenido en el Atlético Grau hace pensar que el futuro de Ruidíaz podría estar en otros aires. Se habla de su salida a pesar de tener contrato por un par de años.

Jasmin Huaman
Raúl Ruidíaz podría dejar Atlético Grau y fichar por grande del fútbol peruano.
Raúl Ruidíaz podría dejar Atlético Grau y fichar por grande del fútbol peruano. | Foto: Composición Líbero /Grau_Oficial
COMPARTIR

Raúl Ruidíaz es uno de los futbolistas más emblemáticos del fútbol peruano y aunque en un inicio se habló de su regreso a Universitario, el futbolista finalmente fichó por Atlético Grau. A pesar de ello, el protagonismo que ha tenido ha sido poco y en el cierre del Clausura 2025 se especula que podría fichar por otro equipo.

Raúl Ruidíaz deja firme publicación luego de perder ante Cusco FC.

PUEDES VER: Ruidíaz sorprende con publicación tras no vencer a Cusco para que la 'U' logre el 'Tri': "Magia..."

A sus 35 años, Raúl Ruidíaz ha sabido destacarse tanto en la selección como en ligas internacionales. La temporada 2025 no fue una de las mejores para el exjugador de Universitario, pero para el 2026 podría lucir los colores de otra camiseta.

Mr. Peet especula sobre futuro de Raúl Ruidíaz

Durante la última edición del programa de 'A presión', el famoso comentarista deportivo, Mr. Peet, señaló que Raúl Ruidíaz estaría siendo pretendido por otros "grandes" del fútbol peruano. Es importante señalar que el delantero tiene contrato con su actual club durante un par de años más.

"Yo lo que me enteré es que Raúl Ruidíaz tiene varias ofertas, más de una. Y los equipos con los que lo asocian, son protagonistas siempre", fueron las palabras de Mr. Peet e inmediatamente se empezó a soltar nombres de equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal o incluso Melgar.

La trayectoria de Raúl Ruidíaz está llena de grandes clubes tales como Universitario, Universidad de Chile, Melgar, Seattle Sounders y ahora en Atlético Grau. Según el portal de Transfermarket, el valor actual de Raúl Ruidíaz es de 400 mil euros

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Chankas EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Universitario perdió 3-0 por el Torneo Clausura: Así se movieron las posiciones de la tabla

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano