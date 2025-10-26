¿Deja Atlético Grau? Futuro de Raúl Ruidíaz estaría en grande del fútbol peruano: "Ofertas"

Raúl Ruidíaz es uno de los futbolistas más emblemáticos del fútbol peruano y aunque en un inicio se habló de su regreso a Universitario, el futbolista finalmente fichó por Atlético Grau. A pesar de ello, el protagonismo que ha tenido ha sido poco y en el cierre del Clausura 2025 se especula que podría fichar por otro equipo.

A sus 35 años, Raúl Ruidíaz ha sabido destacarse tanto en la selección como en ligas internacionales. La temporada 2025 no fue una de las mejores para el exjugador de Universitario, pero para el 2026 podría lucir los colores de otra camiseta.

Mr. Peet especula sobre futuro de Raúl Ruidíaz

Durante la última edición del programa de 'A presión', el famoso comentarista deportivo, Mr. Peet, señaló que Raúl Ruidíaz estaría siendo pretendido por otros "grandes" del fútbol peruano. Es importante señalar que el delantero tiene contrato con su actual club durante un par de años más.

"Yo lo que me enteré es que Raúl Ruidíaz tiene varias ofertas, más de una. Y los equipos con los que lo asocian, son protagonistas siempre", fueron las palabras de Mr. Peet e inmediatamente se empezó a soltar nombres de equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal o incluso Melgar.

La trayectoria de Raúl Ruidíaz está llena de grandes clubes tales como Universitario, Universidad de Chile, Melgar, Seattle Sounders y ahora en Atlético Grau. Según el portal de Transfermarket, el valor actual de Raúl Ruidíaz es de 400 mil euros