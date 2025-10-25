¡Con Ruidíaz! Los 9 ex Universitario que buscarán vencer a Cusco para darle el 'tri' a los cremas

Universitario de Deportes podría coronarse tricampeón de la Liga 1 este sábado sin necesidad de jugar ante ADT en Tarma, pero eso dependerá de otro equipo. Nos referimos a Atlético Grau, que mide fuerzas de visita ante Cusco FC por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 y tiene la opción de regalarle a los cremas su estrella 29.

Los 'Albos' están muy alejado en la pelea por clasificar a torneos internacionales en 2026, pero van a la ciudad imperial con el objetivo de quedarse con los tres puntos a los 'Guerreros Dorados'. Justamente, el cuadro piurano tiene hasta 9 personas que pasaron por la 'U' y tendrán una motivación extra para lograr el triunfo y dejar a sus rivales sin opciones de ganar el segundo certamen del año. Conoce quienes conforman este grupo, entre los que está Raúl Ruidíaz.

Los 9 ex Universitario que buscarán darle el 'tri' a los cremas ganando a Cusco FC

Como lo mencionamos, nueve elementos de la actual plantilla del 'Patrimonio de Piura' han vestido la camiseta crema en el pasado. El más recordado es sin duda la 'Pulga' Ruidíaz, quien está en el top 10 de goleadores en la historia del club de Ate. Pese a que los aficionados ya no le tienen el mismo cariño que antes por las recientes actitudes que tuvo, el experimentado delantero es hincha y es el primero que puede darle una alegría a su exequipo si le gana a Cusco FC.

Raúl Ruidíaz es uno de los 9 ex Universitario que le puede dar el tricampeonato a los cremas. Foto: Difusión

Sin embargo, aún hay más nombres. Otro de ellos es Ángel Comizzo, DT que salió campeón con la 'U' en 2013 y ahora dirige a Grau. El 'Índio' ha manifestado en muchas ocasiones el cariño que le tiene a la institución, por lo que intentará hacer una estrategia infalible con el fin de lograr la victoria con los piuranos.

Ángel Comizzo, actual entrenador de Atlético Grau, fue campeón con Universitario como DT. Foto: Composición GLR.

A los dos primeros personajes se les une la siguiente lista: el arquero Patricio Álvarez, los mediocampistas Rafael Guarderas y Rodrigo Vilca; los atacantes Paulo de la Cruz, Christopher Olivares y Yamir Ruidíaz; y el lateral izquierdo José Bolívar, este último con contrato vigente en el club de Ate hasta fines de 2025.

Posible alineación de Atlético Grau ante Cusco FC

De todos los jugadores mencionados, Ángel Comizzo solo utilizaría a cuatro de ellos como titulares para medir fuerzas con Cusco FC. Los hermanos Ruidíaz, Christopher Olivares y Paulo de la Cruz estarían en la banda de suplentes.

Así formaría Atlético Grau en busca de los tres puntos en la ciudad imperial: Patricio Álvarez; José Bolívar, Daniel Franco, Rodrigo Tapia, Jherson Reyes; Juan Garro, Diego Soto, Rafael Guarderas, Rodrigo Vilca; Neri Bandiera y Tomás Sandoval.