¿Ángel Comizzo no va más en Atlético Grau y fichará por club de Liga 1? Equipo de Piura se pronuncia

Uno de los técnicos que tiene historia en el fútbol peruano es Ángel Comizzo, quien ahora dirige a Atlético Grau de Piura en la Liga 1. Pese a todos los esfuerzos por lograr cosas importantes en cada temporada, este 2025 fue gris para los 'albos' al no lograr un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

¿Ángel Comizzo seguirá en Atlético Grau?

En medio de este contexto, se ha puesto en duda la continuidad de Comizzo de cara a la siguiente temporada, en el que solo tiene por disputar la Liga 1 2026. Desde el club 'albo', el mandamás Arturo Ríos dio unas declaraciones que evidencian el futuro del DT argentino.

Y es que indican que se le ha presentado una oferta de renovación para que el ex DT de Universitario se mantenga como líder de Atlético Grau. Sin embargo, desde el lado del técnico no ha habido una respuesta por unos temas familiares por resolver. Es por ello, que aguardarán el pronunciamiento del estratega, quien cerró el 2025 con una derrota ante Sporting Cristal.

"Comizzo tiene la propuesta de renovación, depende de él. Él tiene una problemas familiares, vamos a esperarlo, él es de la casa, se va a tomar un tiempo. Deportivamente no nos fue bien, creo que nos va a ir mucho mejor, con mejora continúa y cuando tengamos el estadio podamos brindar un buen espectáculo", declaró Arturo Ríos, presidente de Atlético Grau, en declaraciones recogidas por Ovación.

Ángel Comizzo definirá su futuro próximamente.

Noticia en desarrollo...