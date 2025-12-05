0
LO ÚLTIMO
Grupos confirmados del Mundial 2026

Goleador que sonó en Universitario y Sporting Cristal es el flamante fichaje de ADT

Este jugador sonó, en su momento, en Universitario y Sporting Cristal. Ahora, se conoció que decidió firmar con ADT de Tarma para la temporada 2026.

Jesús Yupanqui
Goleador que sonó en Universitario y Sporting Cristal jugará en ADT.
Goleador que sonó en Universitario y Sporting Cristal jugará en ADT. | FOTO: Líbero
COMPARTIR

Siguen las sorpresas en el mercado de pases de la Liga 1. Luis Benites, en su momento, sonó fuerte en Universitario y Sporting Cristal, pero todo quedó en rumores. Ahora, se confirmó que para el 2026 su futuro estará en ADT.

Alianza Lima y Sporting Cristal juegan el pase a la final de los Playoffs de la Liga 1 2025.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Sporting Cristal: los imponentes onces de Gorosito y Autuori en Matute

En X, Gerson Cuba indicó que el delantero de 29 años tiene todo listo para firmar con el conjunto tarmeño. Como se recuerda, 'Chin' tuvo una gran temporada en Cienciano.

Luis Benites

Luis Benites jugó este 2025 en Cienciano.

Con la camiseta del 'Papá' disputó 39 partidos (entre Liga 1 y Sudamericana), anotó seis goles y brindó tres asistencias. Registrando 1755 minutos en la cancha.

Por ello, sorprende su salida de Cienciano. Benites es un jugador de experiencia en equipos de altura y su habilidad para encontrar espacios defensivos lo convierte en una alternativa interesante en ADT.

Luis Benites sonó como refuerzo de Universitario y Sporting Cristal

El comunicador Luis Espino utilizó su cuenta de X para informar (en noviembre del 2025) que Luis Benites era uno de los nombres que estaba en la agenda de Sporting Cristal.

Pero todo quedó en un trascendido. El cuadro celeste fue claro en señalar que ellos aún no miran el mercado y su prioridad es lograr el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En 2022, cuando Luis Benites era una de las revelaciones de la Liga 1, el nombre de Luis Benites empezó sonar en Universitario de Deportes.

Sin embargo, a pesar del interés por concretar su fichaje, con el pasar de los días, las conversaciones no fluyeron y la 'U' decidió mirar en el mercado internacional.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Rodrigo Ureña no llegó a un acuerdo con Universitario para renovar contrato: "Se acabó"

  2. Se confirmó si Universitario romperá el mercado fichando a Gonzalo Nápoli y Matías Palavecino

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano