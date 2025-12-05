Goleador que sonó en Universitario y Sporting Cristal es el flamante fichaje de ADT

Siguen las sorpresas en el mercado de pases de la Liga 1. Luis Benites, en su momento, sonó fuerte en Universitario y Sporting Cristal, pero todo quedó en rumores. Ahora, se confirmó que para el 2026 su futuro estará en ADT.

En X, Gerson Cuba indicó que el delantero de 29 años tiene todo listo para firmar con el conjunto tarmeño. Como se recuerda, 'Chin' tuvo una gran temporada en Cienciano.

Luis Benites jugó este 2025 en Cienciano.

Con la camiseta del 'Papá' disputó 39 partidos (entre Liga 1 y Sudamericana), anotó seis goles y brindó tres asistencias. Registrando 1755 minutos en la cancha.

Por ello, sorprende su salida de Cienciano. Benites es un jugador de experiencia en equipos de altura y su habilidad para encontrar espacios defensivos lo convierte en una alternativa interesante en ADT.

Luis Benites sonó como refuerzo de Universitario y Sporting Cristal

El comunicador Luis Espino utilizó su cuenta de X para informar (en noviembre del 2025) que Luis Benites era uno de los nombres que estaba en la agenda de Sporting Cristal.

Pero todo quedó en un trascendido. El cuadro celeste fue claro en señalar que ellos aún no miran el mercado y su prioridad es lograr el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En 2022, cuando Luis Benites era una de las revelaciones de la Liga 1, el nombre de Luis Benites empezó sonar en Universitario de Deportes.

Sin embargo, a pesar del interés por concretar su fichaje, con el pasar de los días, las conversaciones no fluyeron y la 'U' decidió mirar en el mercado internacional.