Campeón con Cristal llegó a un acuerdo y firmó por todo el 2026 con Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal ha tenido dentro de su plantilla a grandes futbolistas que lograron salir campeones con el club del Rímac; sin embargo, salieron del equipo para emigrar a otros. Ese es el caso de Kevin Sandoval, quien campeonó con la celeste y ahora seguirá jugando en Deportivo Garcilaso de cara a la temporada 2026 de la Liga 1.

Exfutbolista de Sporting Cristal firmó con Deportivo Garcilaso por todo el 2026 de la Liga 1

A través de sus redes sociales, Garcilaso del Cusco informó a la opinión pública que Sandoval seguirá en el club durante todo el 2026, oficializando así su renovación.

"Kevin Sandoval continúa en nuestro equipo, reafirmando su compromiso y presencia en el proyecto que estamos construyendo", se puede leer en el perfil de X (anteriormente Instagram).

Kevin Sandoval, campeón con Sporting Cristal, renovó con Deportivo Garcilaso por todo el 2026.

El exjugador y campeón con Sporting Cristal llegó al club a inicios del 2025, por lo que la siguiente temporada será su segundo año consecutivo en el cuadro cusqueño.

Durante su primera etapa en el Deportivo Garcilaso, Kevin Sandoval jugó el Torneo de Apertura y Clausura. En el primer campeonato, disputó 17 de 18 partidos posibles y marcó solo 1 gol. En el último certamen del año, participó en los 17 encuentros anotando 5 goles. Su renovación se debió estrictamente a su excelente rendimiento en la cancha.

Es importante afirmar que durante su etapa como futbolista de Sporting Cristal, Sandoval jugó como extremo izquierdo en el club del Rímac y logró salir campeón en el 2020 frente a Universitario de Deportes.