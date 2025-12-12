Uribe sorprende con firme calificativo sobre Gorosito y Fossati tras salidas: "Son…"

La temporada 2025 de la Liga 1 se termina y algunas salidas comenzaron a sorprender a los hinchas. Dos de las más llamativas son las de los entrenadores Néstor Gorosito de Alianza Lima y Jorge Fossati de Universitario. En ese contexto, Julio César Uribe no dudó en referirse a la situación de ambos estrategas.

El ‘Pipo’ no continuó más en el cuadro blanquiazul luego de no haber conquistado el título nacional y quedarse sin la chance de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, terminando como Perú 4. Por su parte, en la ‘U’ no se llegó a un acuerdo con el estratega uruguayo.

Julio César Uribe se pronunció sobre Néstor Gorosito y Jorge Fossati

“No tengo que opinar sobre algo que no me corresponde. Son técnicos exitosos, son buenos profesionales, buenas personas, y son decisiones dirigenciales que siempre hay que respetar”, dijo el director general de fútbol de Sporting Cristal a las cámaras de Best Cable al ser consultado sobre las salidas.

(Video: Jax Latin Media)

Asimismo, se refirió a lo que será el partido de vuelta de los playoffs ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por el cupo de Perú 2. Cabe recordar que en la ida disputado en el Estadio Nacional, los celestes se quedaron con el triunfo por 1-0, dejando la llave abierta.

“Estamos tranquilos y muy confiados. El equipo ha venido haciendo su trabajo como corresponde y el fútbol es así, en algunos partidos son súper buenos, otros regulares, otros no, y hay que sostener la buena producción para alcanzar el objetivo final, no nos alcanzó para el número 1, y esperamos que nos alcance para el número 2”, agregó.

