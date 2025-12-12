- Hoy:
- Partidos de hoy
- Junior vs Tolima
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
Uribe sorprende con firme calificativo sobre Gorosito y Fossati tras salidas: "Son…"
El director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se sinceró sobre los extécnicos de Alianza Lima y Universitario con rotundo mensaje.
La temporada 2025 de la Liga 1 se termina y algunas salidas comenzaron a sorprender a los hinchas. Dos de las más llamativas son las de los entrenadores Néstor Gorosito de Alianza Lima y Jorge Fossati de Universitario. En ese contexto, Julio César Uribe no dudó en referirse a la situación de ambos estrategas.
El ‘Pipo’ no continuó más en el cuadro blanquiazul luego de no haber conquistado el título nacional y quedarse sin la chance de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, terminando como Perú 4. Por su parte, en la ‘U’ no se llegó a un acuerdo con el estratega uruguayo.
Julio César Uribe se pronunció sobre Néstor Gorosito y Jorge Fossati
“No tengo que opinar sobre algo que no me corresponde. Son técnicos exitosos, son buenos profesionales, buenas personas, y son decisiones dirigenciales que siempre hay que respetar”, dijo el director general de fútbol de Sporting Cristal a las cámaras de Best Cable al ser consultado sobre las salidas.
(Video: Jax Latin Media)
Asimismo, se refirió a lo que será el partido de vuelta de los playoffs ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por el cupo de Perú 2. Cabe recordar que en la ida disputado en el Estadio Nacional, los celestes se quedaron con el triunfo por 1-0, dejando la llave abierta.
“Estamos tranquilos y muy confiados. El equipo ha venido haciendo su trabajo como corresponde y el fútbol es así, en algunos partidos son súper buenos, otros regulares, otros no, y hay que sostener la buena producción para alcanzar el objetivo final, no nos alcanzó para el número 1, y esperamos que nos alcance para el número 2”, agregó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90