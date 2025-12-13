0

¡Sorpresivo! Ex Alianza Lima en los planes de campeón peruano para buscar el título el 2026

¡No es Barcos! Futbolista que estuvo en Alianza Lima puede dar el batacazo firmando por equipo campeón para sorpresa de sus hinchas.

Erickson Acuña
Exfutbolista de Alianza Lima en la mira de campeón peruano.
Alianza Lima
La temporada 2025 se termina y los equipos de la Liga 1 se enfocan en el 2026 donde lucharán por conseguir los objetivos. Y es que los clubes son conscientes que para lograrlo deben contar con elementos importantes en el campo, por ello, ya comenzaron a priorizar el mercado de pases.

Pablo Guede es el nuevo entrenador de Alianza Lima

Precisamente, un reciente campeón peruano tiene en sus planes a un futbolista que tuvo un paso importante en Alianza Lima, generando expectativa entre los aficionados. Las renovaciones, fichajes y salidas vienen dando la hora en muchos equipos, siendo el del exjugador blanquiazul uno de los que captó la atención.

Ex Alianza Lima en la mira de un club campeón

Pablo Míguez se encuentra en los planes del FC Cajamarca. La “Cotorra”, quien disputó la temporada 2025 en el Carlos A. Mannucci de la Liga 2,  se volvería juntar con Hernán Barcos. Ambos salieron bicampeones en Alianza Lima en el 2021-2022”, dio a conocer el periodista Alfredo Ccasa Godoy en su cuenta de X.

Pablo Míguez

Pablo Míguez en la mira de FC Cajamarca

Cabe mencionar que el elenco cajamarquino superó a Deportivo Moquegua en la final de la Liga 2 y se coronó campeón de la segunda división, lo que le permitió subir a primera. De esta manera, afrontará la Liga 1 por primera vez y tendrá que reforzarse de la mejor manera. 

Aunque no es oficializado, el ‘Pirata’ llamó la atención de los hinchas por el posible fichaje a FC Cajamarca. De concretarse su llegada, al igual que de Pablo Míguez, los dos ex blanquiazules se volverán a juntar en el campo.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

