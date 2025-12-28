Jugó en campeón peruano y hoy decide firmar por Alianza Universidad para jugar la Liga 2: "Éxitos"
Con una cifra de casi medio millón de euros, futbolista con pasado en club campeón de Perú ahora decide jugar la Liga 2 con Alianza Universidad.
Uno de los equipos que buscará a como de lugar su regreso a Primera División es Alianza Universidad. El cuadro de Huánuco no logró mantenerse en la máxima categoría al cierre de la temporada 2025, por lo que ahora viene anunciando sus refuerzos para competir a lo largo del año. Justamente, hizo oficial la incorporación de un futbolista con pasado en club campeón.
Alianza Universidad anunció a exfutbolista de club campeón en Perú
Mediante sus redes sociales, Alianza Universidad anunció por todo lo alto la llegada de Jhojan Domínguez, extremo izquierdo de 25 años que proviene de Comerciantes FC. Este jugador tuvo pasado en club campeón de Perú como Deportivo Municipal, por lo que ahora aportará lo mejor de sí en busca de lograr el sueño del ascenso.
Este futbolista tuvo un gran rendimiento durante la temporada 2025 con Comerciantes FC de Iquitos, en el que quedaron muy cerca de lograr uno de los boletos a la Liga 1 2026. Fuera de ello, ahora confía en el proyecto de Alianza Universidad para aportar con goles en este nuevo reto en Huánuco.
"¡Bienvenido Jhojan Dominguez! Extremo con desborde, creatividad y gol que se suma a nuestro equipo. ¡Éxitos en esta nueva etapa!", informó Alianza Universidad a través de sus redes sociales.
Jhojan Domínguez es nuevo jugador de Alianza Universidad.
¿En qué clubes jugó Jhojan Domínguez?
- Deportivo Municipal
- Unión Comercio
- CNI
- Comerciantes FC
- ADT
Valor de mercado de Jhojan Domínguez
Según el portal "Transfermarkt", Jhojan Domínguez tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 25 años de edad. El atacante vive su mejor momento futbolístico para gusto de los aficionados, por lo que espera este 2026 elevar su rendimiento para mejorar en su cotización.
