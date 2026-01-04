Dejó de pertenecer a Sporting Cristal y ahora firma por club rival en la Liga 1 2026: "Solidez"

Sporting Cristal se ha caracterizado por ser uno de los clubes en formar a futbolistas profesionales para el entorno local e internacional. Algunos han logrado brillar al punto de ser referentes en la selección peruana, mientras que otros han seguido batallando en otros elencos para ganarse un nombre en nuestro balompié.

Dejó Sporting Cristal y ahora firma por importante club de Liga 1 2026

Este es el caso de Juan Quiñones, defensa de 24 años que ha ido de club en club en busca de ganarse un puesto en el primer equipo. En el año 2020, el central en mención jugó en las divisiones menores de Sporting Cristal, pero luego pasó por otros equipos en busca de continuidad. Ahora, fue anunciado en Alianza Atlético para que se mantenga en el 'Vendaval' por todo el 2026.

A través de las redes sociales de Alianza Atlético, se pudo conocer que el defensa de gran nivel ha convencido a la directiva para que se le ofrezca un contrato de renovación por toda la temporada. Teniendo en cuenta que no solo afrontarán la Liga 1, sino también la Copa Sudamericana, es claro tener un plantel amplio para competir en ambos certámenes.

"Juan Quiñones 2026. Nuestro defensa central continuará defendiendo los colores del Vendaval. Solidez, entrega y proyección para seguir haciéndose fuerte en la última línea. ¡Vamos con todo, Juan!", informó Alianza Atlético en sus redes sociales.

Juan Quiñones seguirá en Alianza Atlético por todo el 2026.

No solo fue conocido por jugar en las canteras de Sporting Cristal, sino que Juan Quiñones ha pasado por clubes peruanos como Chavelines, César Vallejo, Deportivo Binacional y ahora Alianza Atlético. El defensa espera rendir al máximo nivel durante el 2026, por lo que ahora se concentra de cara a la pretemporada.

Juan Quiñones se formó en Sporting Cristal. Foto: Transfermarkt.

Valor de mercado de Juan Quiñones

Según el portal "Transfermarkt", Juan Quiñones tiene un valor de mercado de 200 mil euros a sus 24 años de edad. El futbolista espera mejorar su rendimiento en el 2026, sabiendo que su temporada de ensueño se dio en el 2023 con la Universidad César Vallejo, en el que registró una cifra de 300 mil euros.