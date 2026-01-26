0

Llegó a Alianza Lima como la gran promesa y ahora busca brillar en histórico club: "Vamos..."

Fue el gran fichaje de Alianza Lima. Los hinchas se ilusionaron con su presencia, pero ahora, el jugador quiere brillar en histórico equipo de la Liga 1.

Jesús Yupanqui
Llegó a Alianza Lima como la gran promesa y ahora busca brillar en histórico club peruano.
Llegó a Alianza Lima como la gran promesa y ahora busca brillar en histórico club peruano. | FOTO: Líbero
COMPARTIR

La Liga 1 2026 se alista para abrir el telón. Los equipos están ultimando detalles en su pretemporada para llegar en gran nivel al torneo peruano. Atlético Grau, club que es dirigido por Ángel Comizzo, decidió reforzar su plantel con destacados talentos nacionales.

El jugador que fue la gran novedad en los entrenamientos de Alianza Lima tras duelo ante Inter Miami

PUEDES VER: El futbolista que volvió a los entrenamientos de Alianza tras ganar a Inter Miami: "La sorpresa"

Uno de los jugadores que llegó al conjunto norteño fue Cristian Neira. El volante de 25 años tiene contrato con Alianza Lima, pero está a préstamo en Atlético Grau.

El ex Cienciano resaltó que la pretemporada fue muy dura, pero realizaron un gran trabajo. Agregó que llegó a Atlético Grau para sumar y ayudar al equipo a conseguir sus respectivos objetivos.

"Hemos tenido una pretemporada dura, hemos venido a sumar al grupo, vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera para poder aportar al equipo", puntualizó Neira.

¿Hasta cuándo es el contrato de Cristian Neira con Alianza Lima?

Cristian Neira es uno de los gratos talentos peruanos. En el 2024, Alianza Lima decidió contratar al jugador, que la estaba rompiendo en Unión Comercio. Sin embargo, no logró consolidarse en los Íntimos y en el 2025 fue cedido a préstamo a Cienciano. Para este 2026 jugará en Atlético Grau.

Según Transfermarkt, el valor actual de Neira es de 400 mil euros y tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Gabriel Costa, exfigura de Universitario, remece el mercado y avanza su fichaje por clásico rival

  2. Se fue de Alianza Lima y ahora expresó su felicidad de jugar en Sporting Cristal: "Tarde Celeste"

  3. Universitario toma rotunda decisión con Sekou Gassama y Fértoli para debut ante ADT: "Van a..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano