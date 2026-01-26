Llegó a Alianza Lima como la gran promesa y ahora busca brillar en histórico club: "Vamos..."

La Liga 1 2026 se alista para abrir el telón. Los equipos están ultimando detalles en su pretemporada para llegar en gran nivel al torneo peruano. Atlético Grau, club que es dirigido por Ángel Comizzo, decidió reforzar su plantel con destacados talentos nacionales.

Uno de los jugadores que llegó al conjunto norteño fue Cristian Neira. El volante de 25 años tiene contrato con Alianza Lima, pero está a préstamo en Atlético Grau.

El ex Cienciano resaltó que la pretemporada fue muy dura, pero realizaron un gran trabajo. Agregó que llegó a Atlético Grau para sumar y ayudar al equipo a conseguir sus respectivos objetivos.

"Hemos tenido una pretemporada dura, hemos venido a sumar al grupo, vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera para poder aportar al equipo", puntualizó Neira.

¿Hasta cuándo es el contrato de Cristian Neira con Alianza Lima?

Cristian Neira es uno de los gratos talentos peruanos. En el 2024, Alianza Lima decidió contratar al jugador, que la estaba rompiendo en Unión Comercio. Sin embargo, no logró consolidarse en los Íntimos y en el 2025 fue cedido a préstamo a Cienciano. Para este 2026 jugará en Atlético Grau.

Según Transfermarkt, el valor actual de Neira es de 400 mil euros y tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026.