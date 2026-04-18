Roberto Mosquera reveló la razón de su salida de Sport Huancayo: "Trasciende lo deportivo..."

Roberto Mosquera y Sport Huancayo llegaron a un acuerdo para no continuar con su vínculo tras caer derrotados ante Sport Boys en la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Tras ello, el ahora entrenador sin equipo brindó una entrevista y reveló la verdadera razón de su salida del cuadro huancaíno en pleno certamen peruano.

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Roberto Mosquera reveló la verdadera razón de su salida de Sport Huancayo

En conversación con el periodista Franco Lostaunau, Mosquera fue consultado de forma directa sobre el verdadero motivo de su salida de Sport Huancayo con tan solo ocho fechas disputadas del Apertura.

El técnico peruano afirmó que para él no tiene una razón deportiva, sino es más que ello, ya que al detectar que los futbolistas del plantel huancaíno toman decisiones fuera de lo natural comienza a estar todo mal.

Asimismo, Roberto Mosquera no dio más detalles ni fue directo sobre las circunstancias de su salida de Sport Huancayo; sin embargo, dijo que ya todos se darán cuenta porque no hay tontos en el Perú.

Video: Franco Lostaunau

"Ya lo expliqué y dije lo que pasó. Renuncié, no es un tema deportivo y renuncié. Cuando trasciende lo deportivo y lo deportivo queda atrás. Y eso hace que se toman decisiones que para mí no están bien, yo lo tomo como un tema no deportivo. Lo dejo a ese tamaño porque acá no hay ningún ingenuo en el país", afirmó en primera instancia.

Luego, el exentrenador de Sporting Cristal y Alianza Lima, Mosquera, ahondó el tema contando que se sentó a dialogar con el presidente de Sport Huancayo, Raúl Rojas, para conversar y terminar el vínculo entre técnico y club.

"Hablé con el dueño, con don Raúl me junté dos veces con él. Después del partido le dije que esta acá nomás llegaba, fue a mi casa, habas. Nosotros nos tenemos un aprecio tremendo, entendió lo que le dije y zanjamos el contrato", finalizó.

Roberto Mosquera y sus clubes como técnico