Club de la Liga 1 se quedó sin director técnico tras su último resultado en el Torneo Apertura

Sigue aumentando el número de entrenadores que son despedidos en el Torneo Apertura 2026. Ahora, un nuevo club de la Liga 1 se quedó sin director técnico producto de los malos resultados que venía teniendo en este inicio de temporada, por lo que se verá en la obligación de encontrarle reemplazo lo más pronto posible. ¿De quién se trata?

Nos referimos a un experimentado estratega del campeonato nacional que se encontraba en uno de los elencos más conocidos del medio. Se trata de Roberto Mosquera, quien debido a sus últimos compromisos se quedó sin crédito en Sport Huancayo y ahora deberá buscar un nuevo destino profesional. El ex Sporting Cristal dejó a los huancaínos en los últimos puestos del certamen incaico.

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León en sus redes sociales, el conocido director técnico de nacionalidad peruana no continuará más en el cargo tras haber perdido por 3-0 ante Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao. Durante su estadía en la ciudad ‘Incontrastable’ obtuvo 2 victorias, 1 empate y 5 derrotas, dejando al ‘Rojo Matador’ en la casilla número 15 de la tabla de posiciones.

Roberto Mosquera no va más en Sport Huancayo.

Con ello, ya son seis los entrenadores que se quedaron sin equipo en este inicio de la Liga 1 2026 y únicamente queda un estratega de nacionalidad peruana en el Torneo Apertura. Jaime Serna, DT del Deportivo Moquegua, que pronto podría irse también porque el recién ascendido a la máxima categoría de nuestro balompié marcha en zona de descenso.

¿Quiénes son los 6 DT de la Liga 1 que fueron despedidos?

De momento, añadiéndose a la lista de Roberto Mosquera, estos son los entrenadores que se quedaron sin equipo en la Liga 1 2026. Juan Reynoso fue destituido de Melgar por sus malos resultados, Jaime de la Pava se fue de Sport Boys tras dejarlo en zona de descenso, Hernán Lisi salió de Deportivo Garcilaso, Ángel Comizzo fue destituido de Atlético Grau, y Carlos Silvestri dejó recientemente FC Cajamarca.