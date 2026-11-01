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Sport Boys sufre dos bajas sensibles para el partido con Universitario: "Están a préstamo"
Sport Boys se vio afectado de forma increíble para el partido con Universitario por la Liga 1 y no podrá usar a dos de sus principales futbolistas.
Universitario de Deportes enfrentará a Sport Boys por el partido pendiente de la fecha número 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro que fue postergado debido a la procesión del Señor de los Milagros. Bajo esa premisa, el elenco rosado conoció que sufrirá dos bajas sumamente sensibles para este trascendental encuentro en el Estadio Monumental.
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El conjunto del Callao ha tenido una gran temporada y aún sueña con clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año, cuando celebrará su centenario institucional. Para ello, debe vencer a la 'U' en condición de visitante, en una dura misión debido a que los merengues urgen de una victoria para llevarse el segundo certamen de la temporada y disputar los playoffs ante Alianza Lima.
En ese sentido, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León sorprendió a todos los hinchas de la ‘Misilera’ al reportar las dos bajas que tendrá el club para el duelo ante la ‘U’. “El defensor Gustavo Dulanto y el volante Yuriel Celi no podrán jugar contra Universitario en el Monumental el miércoles 4 de noviembre porque están a préstamo”, indicó en su cuenta oficial de ‘X’.
Gustavo Dulanto aún pertenece a Universitario.
Además, Yuriel Celi viene de ser expulsado durante el encuentro ante Cusco FC, por lo que de todas formas no iba a poder estar presente ante Universitario de Deportes en el duelo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El cuadro rosado tendrá la dura misión de suplir a dos de sus elementos principales para que su plantel no se vea mermado ante los merengues.
Yuriel Celi será baja en Sport Boys.
Universitario vs. Sport Boys: fecha, hora y dónde ver partido
El partido entre Universitario y Sport Boys se llevará a cabo este miércoles 4 de noviembre desde las 8.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de L1 MAX para todo el territorio nacional. Este canal puede ser sintonizado mediante DSPORTS y Movistar Deportes, por lo que también tendrás la opción de seguir el duelo totalmente online en DGO y Movistar Play.