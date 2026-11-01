Sport Boys sufre dos bajas sensibles para el partido con Universitario: "Están a préstamo"

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Boys por el partido pendiente de la fecha número 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro que fue postergado debido a la procesión del Señor de los Milagros. Bajo esa premisa, el elenco rosado conoció que sufrirá dos bajas sumamente sensibles para este trascendental encuentro en el Estadio Monumental.

El conjunto del Callao ha tenido una gran temporada y aún sueña con clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año, cuando celebrará su centenario institucional. Para ello, debe vencer a la 'U' en condición de visitante, en una dura misión debido a que los merengues urgen de una victoria para llevarse el segundo certamen de la temporada y disputar los playoffs ante Alianza Lima.

En ese sentido, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León sorprendió a todos los hinchas de la ‘Misilera’ al reportar las dos bajas que tendrá el club para el duelo ante la ‘U’. “El defensor Gustavo Dulanto y el volante Yuriel Celi no podrán jugar contra Universitario en el Monumental el miércoles 4 de noviembre porque están a préstamo”, indicó en su cuenta oficial de ‘X’.

Gustavo Dulanto aún pertenece a Universitario.

Además, Yuriel Celi viene de ser expulsado durante el encuentro ante Cusco FC, por lo que de todas formas no iba a poder estar presente ante Universitario de Deportes en el duelo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El cuadro rosado tendrá la dura misión de suplir a dos de sus elementos principales para que su plantel no se vea mermado ante los merengues.

Yuriel Celi será baja en Sport Boys.

Universitario vs. Sport Boys: fecha, hora y dónde ver partido

El partido entre Universitario y Sport Boys se llevará a cabo este miércoles 4 de noviembre desde las 8.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de L1 MAX para todo el territorio nacional. Este canal puede ser sintonizado mediante DSPORTS y Movistar Deportes, por lo que también tendrás la opción de seguir el duelo totalmente online en DGO y Movistar Play.