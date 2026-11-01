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Universitario descartó el fichaje de exjugador de Palmeiras para 2027: "Buen futbolista"

Universitario ya analiza sus posibles fichajes para la siguiente temporada de la Liga 1 y sorprendió al descartar la contratación de un exfutbolista de Palmeiras.

Angel Curo
Universitario descartó el fichaje de exjugador de Palmeiras para 2027
Universitario descartó el fichaje de exjugador de Palmeiras para 2027 | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes está enfocado en encarar de la mejor manera el tramo final del Torneo Clausura. Sin embargo, en paralelo su directiva ya empezó con las gestiones en los fichajes para la siguiente temporada y se conoció que han descartado la opción de contratar a un talentoso jugador que tuvo un pasado en Palmeiras.

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Universitario descartó el fichaje de exjugador de Palmeiras para 2027

Uno de los jugadores que viene siendo pretendido por distintos equipos es Francisco Arancibia. El actual jugador de Deportivo Garcilaso fue vinculado recientemente como posible fichaje de Universitario. En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta reveló, durante el programa 'Modo Fútbol', que los cremas ya realizaron el análisis de esta operación.

Entiendo que no hay nada entre la ‘U’ y Francisco Arancibia. Fue un nombre que acercaron cuando se abrió el libro de pases, en la ‘U’ lo analizaron y quedó ahí en ese momento”, sostuvo.

Sin embargo, el reconocido comunicador señaló que los cremas han decidido descartar el fichaje del extremo chileno, ya que consideran que no encaja dentro del sistema de juego de Fabián Bustos, además de que ocupará una plaza de extranjero.

Francisco Arancibia, Universitario de Deportes

Francisco Arancibia no jugará en Universitario tras descartarse su fichaje.


“Después lo volvieron a analizar, pero teniendo en cuenta los cupos que habrá el próximo año en cancha y en lista. Además de las características de su juego, que es un muy buen futbolista, pero no terminaba de encajar en el 3-5-2 que entiendo que el otro año va a seguir con el mismo sistema", remarcó.

Del mismo modo, Peralta fue contundente al señalar que no existieron negociaciones entre las partes, por lo que los hinchas no verán a Francisco Arancibia como crema.

Francisco Arancibia jugó en Palmeiras

Francisco Arancibia fue uno de los jugadores más prometedores del fútbol chileno, motivo por el que en 2015 fue cedido a Palmeiras. El cuadro brasileño lo integró en su categoría Sub-20, en busca de que logre consolidarse. Sin embargo, no pudo hacerse un lugar en el ‘Verdao’ y se marchó en 2016.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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