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Universitario descartó el fichaje de exjugador de Palmeiras para 2027: "Buen futbolista"
Universitario ya analiza sus posibles fichajes para la siguiente temporada de la Liga 1 y sorprendió al descartar la contratación de un exfutbolista de Palmeiras.
Universitario de Deportes está enfocado en encarar de la mejor manera el tramo final del Torneo Clausura. Sin embargo, en paralelo su directiva ya empezó con las gestiones en los fichajes para la siguiente temporada y se conoció que han descartado la opción de contratar a un talentoso jugador que tuvo un pasado en Palmeiras.
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Universitario descartó el fichaje de exjugador de Palmeiras para 2027
Uno de los jugadores que viene siendo pretendido por distintos equipos es Francisco Arancibia. El actual jugador de Deportivo Garcilaso fue vinculado recientemente como posible fichaje de Universitario. En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta reveló, durante el programa 'Modo Fútbol', que los cremas ya realizaron el análisis de esta operación.
“Entiendo que no hay nada entre la ‘U’ y Francisco Arancibia. Fue un nombre que acercaron cuando se abrió el libro de pases, en la ‘U’ lo analizaron y quedó ahí en ese momento”, sostuvo.
Sin embargo, el reconocido comunicador señaló que los cremas han decidido descartar el fichaje del extremo chileno, ya que consideran que no encaja dentro del sistema de juego de Fabián Bustos, además de que ocupará una plaza de extranjero.
Francisco Arancibia no jugará en Universitario tras descartarse su fichaje.
“Después lo volvieron a analizar, pero teniendo en cuenta los cupos que habrá el próximo año en cancha y en lista. Además de las características de su juego, que es un muy buen futbolista, pero no terminaba de encajar en el 3-5-2 que entiendo que el otro año va a seguir con el mismo sistema", remarcó.
Del mismo modo, Peralta fue contundente al señalar que no existieron negociaciones entre las partes, por lo que los hinchas no verán a Francisco Arancibia como crema.
Francisco Arancibia jugó en Palmeiras
Francisco Arancibia fue uno de los jugadores más prometedores del fútbol chileno, motivo por el que en 2015 fue cedido a Palmeiras. El cuadro brasileño lo integró en su categoría Sub-20, en busca de que logre consolidarse. Sin embargo, no pudo hacerse un lugar en el ‘Verdao’ y se marchó en 2016.
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