Miguel Rondelli y su dura autocrítica sobre el presente de Melgar: "Campaña floja"

Melgar de Arequipa atraviesa un presente irregular en la Liga 1 2026. El conjunto rojinegro marcha en la novena posición del campeonato con 11 puntos y sexto en la tabla acumulada con 39 unidades, a trece del líder Alianza Lima. La situación del 'Dominó', que mantiene pocas opciones de luchar por el título nacional, obligó a que Miguel Rondelli, entrenador del club, hiciera una dura autocrítica sobre el desempeño del plantel en general.

¿Qué dijo Miguel Rondelli, DT de Melgar, sobre el presente del equipo en la Liga 1 2026?

En conferencia de prensa, el estratega argentino hizo un mea culpa y reconoció que la situación actual de Melgar no está cumpliendo con las expectativas que se tenían a inicio de año. En ese sentido, calificó de floja la campaña que vienen realizando. Además, recordó que de los últimos cinco encuentros por el Clausura, su equipo solo pudo sumar de a tres en una ocasión.

"Voy a ser sincero, no es un momento irregular porque de los últimos 5 partidos solamente hemos ganado uno, entonces, estamos en un momento bajo. Es una mala racha que tenemos que superar. Eso no es una campaña irregular, es una campaña floja. Tenemos que sumar de a tres, no nos sirve sumar de a uno o no sumar, que es lo peor. Es una cuestión más de probabilidad y de números. Los números no dominan el fútbol pero sí dominan la vida", manifestó Rondelli.

Melgar vs ADT por el Torneo Clausura

Vale precisar que el próximo encuentro de Melgar se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre, cuando reciba en el Estadio Monumental de la UNSA a las 6.30 p. m. a ADT de Tarma por la octava fecha del Torneo Clausura. Los locales llegan con la urgencia de ganar tras su última derrota frente a Atlético Grau en el Estadio Municipal La Matanza. Por su parte, los tarmeños cayeron por 3-1 ante Sport Huancayo.