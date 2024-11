Tabla de Posiciones: Unión Huaral mantiene liderato tras empate de Grau y Llacuabamba

La Liga 2 no tiene descanso. Ayer viernes 10 de setiembre arrancó la fecha 8 de la Fase 2 de la segunda división y tuvo las victorias inesperadas de los Chankas y Carlos Stein. Mientras que el partido de Unión Huaral, líder en solitario del torneo, ante Juan Aurich no se jugó por casos de COVID-19 en el cuadro chiclayano y aún no tiene fecha de reprogramación.