Primo de Jefferson Farfán, Quembol Guadalupe, recibe contrato de Orlando City de la MLS

Quembol Guadalupe, defensa peruano

Orlando City es el equipo del portero y del zaguero nacional, este último tuvo palabras de agradecimiento a 'San Pedro': "Me esta ayudando mucho, se convirtió en un amigo, un hermano. Me aconseja, es una gran persona, es muy humilde, me ayuda con la movilidad y a veces me lleva a su casa. Es bonito vivir esa experiencia", concluyó.