Markarián no ve como favorito a Perú ante Uruguay: "Los van tener metidos los 90 minutos"

Antes de que Ricardo Gareca tome las riendas de la Selección Peruana , el técnico Sergio Markarián era el encargado de poder clasificarnos al Mundial Brasil 2014 , algo que no pudo conseguir, pero que se quedo muy cerca de lograrlo, ya que tuvo chances hasta la última fecha de ese proceso de Eliminatorias .

Y tras conocer que este próximo 24 de marzo, la Blanquirroja chocará ante su natal Uruguay , el estratega afirmó que el equipo del 'Tigre' es uno de los que mejor juega al fútbol en estas Eliminatorias. "Antes de la doble fecha que pasó, yo declaré que después de Argentina y Brasil el equipo a mí más me gustaba era Perú, a pesar de que algunos resultados no le habían favorecido", indicó a Ovación Uruguay.

Sin embargo, el 'Mago' resaltó que la Bicolor tiene un cambio bastante radical cuando no tiene a Gianluca Lapadula, por lo que de no tenerlo ante los charrúas, no lo ve como favorito.