Roverano se defiende de las críticas tras su designación como DT de la Sub20

Habló fuerte y claro. Gustavo Roverano respondió a todos su detractores que criticaron su designación como entrenador de la Selección Peruana Sub - 20 . El exportero aseguró que tuvo un contacto con la Federación desde el año pasado y, al igual que muchos estrategas, tuvo que pasar una cierta cantidad de pruebas para adjudicarse el cargo.

"La experiencia es un poco relativa. La gente que ha estado aquí no tuvo experiencia porque no obtuvo resultados esperados. En mi caso, hubo un contacto por parte de la Federación Peruana de Fútbol desde el año pasado. Ernesto (Arakaki) me llamó, como también lo hizo con varios colegas. Pasé todo el proceso necesario. Los aprobé, llegamos a un acuerdo y así se dio mi llegada", declaró Roverano a Willax Deportes.