Gareca opinó sobre Jean Ferrari y reveló si lo llamó para volver a dirigir a Perú: "Me habló…"

La llegada de Jean Ferrari como director general de fútbol de la FPF ha generado cierta expectativa de cara al futuro, ya que será el encargo de elegir al nuevo entrenador de la selección peruana. En ese sentido, uno de los nombres que más ha sonado para ocupar este cargo es Ricardo Gareca, quien recientemente opinó sobre el directivo y fue consultado si ya hubo contacto para volver al banquillo de la 'Bicolor'.

Resulta que el 'Tigre' fue invitado al programa 'Claro y Directo', conducido por el periodista Augusto Álvarez Rodrich, donde le consultaron por su opinión sobre la designación de Jean Ferrari. Sobre ello, Ricardo Gareca valoró lo que fue su paso por Universitario y aseguró que se tomó una gran decisión con la llegada de Ferrari a la FPF.

"Si lo conozco a Jean Ferrari, pero no tanto personalmente. Lo conozco por su carrera deportivo y lo que hizo en la 'U' que fue muy bueno, (su llegada) me parece una decisión muy buena", mencionó el estratega.

No obstante, lo más llamativo fue cuando le preguntaron si ya existió algún tipo de contacto para que se pueda dar su regreso al banquillo de la selección peruana. El técnico argentino fue tajante al asegurar que de momento no ha existo un llamado, aunque sorprendió al revelar que Jean Ferrari lo llamó para que dirija a Universitario hace un par de años.

"No ha habido ningún contacto. Con Ferrari me parece que solo hablé una vez cuando me fui y él asumió (en Universitario). Me habló sobre que pensaba para ser el técnico de Universitario, tenía la intención de llevarme. Creo que fue antes de la llegada de Jorge Fossati, pero en ese momento recién había salido de la selección peruana y solo pensaba en ver el Mundial Qatar 2022", indicó.

Ricardo Gareca no descarta volver a dirigir en Perú

Los rumores de un posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana aumentaron en los últimos días luego de que sus constantes declaraciones donde asegura que le gustaría volver a dirigir en Perú. Esto ya que le tiene un gran cariño al país.

"Todo lo que sea Perú yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, que me ha tratado bien en todo aspecto, no solo a mí, sino también a mi familia y colaboradores. Es un país donde hemos vivido momentos muy fuertes. Yo no descarto absolutamente nada”, días antes durante un diálogo con RPP.