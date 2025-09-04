Periodista uruguayo admitió dura realidad de la selección: "Conscientes que Perú no..."

A poco de que las selecciones de Perú y Uruguay se enfrenten por las Eliminatorias 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, un periodista celeste sorprendió al referirse a la Blanquirroja y lo que será el enfrentamiento crucial en sus aspiraciones, ya que si no gana quedará automáticamente fuera de la Copa del Mundo de Norteamérica.

Durante la transmisión del programa Línea de 5, vía DENGANCHE en YouTube, el periodista Enrique Arrillaga brindó una pequeña entrevista en la que fue consultado por cómo ve la escuadra de Marcelo Bielsa a la dirigida por Óscar Ibáñez, sobre todo porque ambas atraviesan momentos sumamente diferentes en el actual proceso clasificatorio.

"En Uruguay son conscientes de que Perú no va a regalar nada y que es un rival de temer, sobre todo por la situación de Uruguay y no tanto por la de Perú. Hoy en día, el principal rival de la selección uruguaya es el propio equipo de Bielsa", precisó el mencionado comunicador, dejando en claro que la Celeste no se confiará ante la selección peruana.

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar al Mundial?

Debido a su pésimo arranque de Eliminatorias de la mano de Juan Reynoso y posterior campaña de la mano de Jorge Fossati, dejando escapar puntos ante rivales directos en casa como Venezuela y Chile. Ahora la selección peruana urge de dos triunfos por más de un gol de diferencia y esperar que otros resultados le acompañen.

Perú debe esperar que Bolivia y Venezuela pierdan sus dos compromisos, pero sobre todo que la Vinotinto caiga por goleada en al menos uno de ellos y el otro por dos tantos de diferencia. De esta forma la Bicolor pasará a los llaneros en la tabla de posiciones y se quedará con el séptimo lugar que le asegura repechaje.