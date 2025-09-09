- Hoy:
Prensa paraguaya revela que Perú tiene un jugador suspendido de último momento: "Único..."
¿Afecta la alineación de Perú? Prensa paraguaya advierte que la Bicolor no puede formar a futbolista titular ante la Albirroja en el cierre de Eliminatorias.
Previo al partido de Perú por la fecha 18 de Eliminatorias, la prensa de Paraguay ha dado la sorpresa al publicar que un futbolista titular de la Bicolor no podrá jugar este duelo a disputarse en el Estadio Nacional de Lima. Este jugador con tendencia en ofensiva estaba siendo considerado por Óscar Ibáñez, lo que ha generado impacto en los aficionados.
Nos referimos a Sergio Peña, quien sumó algunos minutos en el pasado duelo de Perú ante Uruguay en Montevideo. El volante de Alianza Lima se perfilaba a ser titular con la Blanquirroja en este cierre de clasificatorias, pero el medio "D10" reveló que no puede estar en el choque internacional.
"Los peruanos, por su parte, tienen en Sergio Peña como único jugador suspendido, mientras que Renato Tapia volverá al equipo tras haber cumplido su sanción. Carlos Zambrano, con molestias, está recuperado y su experiencia jugará un papel importante en la zaga. El trío de ataque estaría conformado por Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos", informó el medio "D10" de Paraguay.D10 de Paraguay informa suspensión de Sergio Peña.
¿Sergio Peña está suspendido para el Perú vs Paraguay?
Cierta información reveló que Sergio Peña era el único jugador suspendido para el duelo ante Paraguay por Eliminatorias. El volante fue amonestado en el pasado encuentro ante Uruguay, lo que se intuyó que estaría inhabilitado para este choque final. Sin embargo, LÍBERO puede confirmar que el volante de Alianza Lima sí tiene todo en orden para sumar minutos ante la Albirroja sin romper alguna normativa de la FIFA.Sergio Peña habilitado para jugar el Perú vs Paraguay. Foto: FPF.
De esta manera, Óscar Ibáñez seguirá contando con Sergio Peña para que alinee en el once titular de la selección peruana ante Paraguay. Pese a que no hay chances de clasificar al Mundial, el equipo de la Bicolor quiere cerrar la campaña con una victoria en casa y así sostener su buen margen estadístico ante la Albirroja en partidos oficiales en Lima.
Alineación de Perú vs Paraguay
Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.
